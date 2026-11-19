Нито един министър не трябва да става главен прокурор. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Той добави, че няма намерение да става главен прокурор и никога не е бил канен за поста.

„Никой не ме е канил за главен прокурор, нито съм изявявал такива желания, нито имам такива намерения. Ние приехме да бъде наложена забрана лице, което заема висша длъжност в изпълнителната власт поне пет години, да не може да заема длъжността главен прокурор. Аз смятам, че нито един министър не трябва да става главен прокурор", каза Найденов пред NOVA NWS.

По думите му професионалната общност на прокурорите вече е очертала профила на бъдещия обвинител №1. Той трябва да познава добре системата, да има задълбочени познания по наказателно право и процес и най-вече да защитава прокурорите от политическо влияние.

„Професионалната общност на прокурорите очерта профила на обвинител №1 – професионалист, който познава системата, със задълбочени познания по наказателно право и процес. И най-вече човек, който ще ги пази от политиците. Аз, като министър, а и правителството, ще отстояваме тази позиция", заяви той.

Найденов коментира и възможността за съществуване на правосъдие в сянка. Според него подобни практики вече са били наблюдавани, като зад тях стоят известни имена – „Нотариуса" и „джуджетата". Министърът подчерта, че трябва да се изясни кой стои зад тях.

Той призна, че в миналото политиката и правораздаването са били зависими едно от друго, като според него и в момента има недосегаеми, които наблюдават отстрани усилията за промяна.

„Политически чадъри е имало, има и една каста на недосегаемите, която продължава дори в момента да гледа отстрани и да се надсмива на всичките усилия. Но се надявам, че тя скоро ще изгуби усмивката си", заяви правосъдният министър.

По отношение на избора на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота Найденов определи процедурата като една от най-прозрачните и честните, провеждани досега в съдебната система. Той посочи, че в Министерството на правосъдието не са постъпвали сигнали или жалби за нарушения и опорочаване на избора.

Министърът обаче подчерта, че процедурата трябва да бъде доведена докрай с избора на членовете от парламентарната квота в Народното събрание. Изборът на представителите на следователите ще се проведе този уикенд.

Найденов отказа да коментира обвиненията за предварителни договорки около избора на ВСС. Той припомни, че публично е обявено подаването на ръка към две политически сили – „Продължаваме промяната" и „Демократична България", за съвместен избор на членовете на съвета.

„Други разговори не са водени", категоричен беше министърът. Той отказа да коментира и конкретните кандидати.

Процедурата по избор на нов главен прокурор продължава между четири и шест месеца, обясни още Найденов. Той изрази надежда, че при наличието на нов ВСС ще бъдат избрани титуляри както за поста на главен прокурор, така и за председател на Върховния административен съд.

По повод производството срещу ръководителката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова министърът съобщи, че то се намира в дисциплинарен състав на ВСС вече повече от четири месеца. По думите му скоростта, с която се движи процедурата, зависи от органа, който трябва да се произнесе.