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634 800 къса контрабандни цигари на стойност над 120 000 евро откриха митническите служители на ГКПП „Лесово" в камион, влизащ в България от Турция. Това съобщиха от Агенция „Митници".

Товарният автомобил с турска регистрация пристигнал на пункта на 17 ноември. Шофьорът, турски гражданин, обяснил, че превозва от Турция за Германия колети с лично имущество и термовитрини за поддържане на топла храна.

При проверка с рентгенова апаратура митничарите забелязали съмнителни участъци в товара. Последвал физически контрол, при който станало ясно, че три от термовитрините са натъпкани с цигари от различни марки. Всички били с турски акцизен бандерол.

Общото количество на откритите цигари е 31 740 кутии, или 634 800 къса. Стойността им надхвърля 120 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.