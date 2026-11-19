Софийският окръжен съд остави в ареста 26-годишния бивш граничен полицай Емил Георгиев, който уби с мерцедеса си ученичката Милена в Драгоман. Трагедията стана около 4 часа сутринта на 15 ноември.

Според съдия Кристина Тодорова младият мъж е недисциплиниран шофьор с рисково поведение. За краткото време, в което е шофьор, е натрупал три нарушения. Той е взел книжка през 2021 г.

Освен многобройните свидетелски показания, някои от които и на очевидци, има и записи от камери, от които може да се предположи каква е скоростта. Самата скорост, обаче още не е ясна, тъй като няма автотехническа експертиза.

Това беше и основният аргумент на адвокат Христо Ботев, който защитава Георгиев, да каже, че обоснованото предположение е разколебано. Според него дори е по-добре клиентът му да остане в ареста заради негативното обществено мнение.

Съдът изтъкна също така, че като полицай Георгиев е трябвало да бди за правата и имуществото на гражданите, а не да ги нарушава.

Адвокатът му коментира извън залата и наличието на канабис в кръвта, което бе установено от съдебномедицинска експертиза. Според него клиентът му е силно изненадан и е заявил, че не е пушил трева. Той допуска, че може да поискат повторно изследване.

Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва или протестира на 26 ноември пред Софийският апелативен съд