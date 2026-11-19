Пакет от мерки за подкрепа на семействата с деца чрез данъчни облекчения, улеснен достъп до жилище, подкрепа за работещите родители и майките студентки, и средства за детско здраве и грижа, предлагат от "Демократична България" в бюджета за 2027-а.

"Пакетът е на обща стойност около 170 милиона евро и съдържа конкретни предложения в данъчните закони и държавния бюджет, насочени към подкрепа на младите и големите семейства, майчинството и децата. Нарича се "Семейството на първо място", обясни Владислав Панев пред медии в парламента.

"За нас като дясна коалиция семейството е най-важната част от обществото. Там нашите деца се учат, там родителите имат участие. В България адресирането на демографската криза не е работа само на "Демократична България", а трябва да бъде работа на абсолютно цялото общество, на цялата политическа класа и на целия парламент", изтъкна той.

От ДБ предлагат значително по-високи данъчни отстъпки за трето и четвърто дете под 18 години в семейството.

Сред ключовите предложения за младите хора е и освобождаването на майките студентки от семестриални такси. "Целта е да се насърчат младите хората както да сключват брак и да раждат деца в по-ранна възраст, така и да получават добро образование", обясни Елисавета Белобрадова.

В имотния сектор се предвижда данъкът при придобиване на недвижими имоти от млади семейства с деца да бъде по-нисък с 23%. От формацията подчертават, че тази мярка няма да ореже общинските бюджети. "Поради общото увеличение на данъчните оценки, младите семейства ще плащат като крайна сума точно толкова данък придобиване, колкото са плащали и досега", обясниха от ДБ.

Предлагат и пълно обезщетение за втората година при връщане на работа.

За семействата с близнаци се предлага подкрепа, при която за всяко дете извън второто или третото се изплаща социална помощ в размер на 70% размера от обезщетението.

"Предлагаме изравняване на стандартите за яслените групи към детските градини спрямо самостоятелните детски ясли, за да се прекрати дългогодишното неравенство в качеството на храната и заделяните средства. Освен това увеличение на компенсациите за децата, неприети в ясли и градини", продължи Белобрадова. Тя посочи, че в момента таксите в частните заведения са непосилни за хората и достигат между 1200 и 1400 евро на месец.

Данъчният пакет предвижда и въвеждането за първи път на програма за ранен скрининг на децата, финансирана от държавния бюджет през общопрактикуващите лекари и педиатрите. Целта е още в най-ранна детска възраст при отклонения от нормалното развитие да могат незабавно да се вземат мерки.

В пакета е включена и мярка в подкрепа на българската диаспора, а именно увеличаване на стипендиите за българите от Бесарабия, Молдова, Сърбия и Северна Македония, които идват да учат в България, за да бъдат стимулирани да останат за постоянно в страната. Предложеното увеличение е от 122,71 на 204,52 евро