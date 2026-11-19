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Силният дъжд наводни улица в столичния квартал „Гео Милев". Вода е заляла пътното платно на ул. „Коста Лулчев", а преминаващите автомобили се движат през образувалата се голяма локва и разплискват вода.

Кадри от наводнената улица бяха публикувани във Фейсбук. На видеото се вижда как леки автомобили преминават през почти цялото платно, покрито с вода.

Случаят е на фона на дъждовната обстановка в столицата. За 19 ноември прогнозата на Столичната община предвижда и усилване на югозападния вятър и превалявания към вечерта.