С въпрос за €100 те попитаха премиера знае ли какво е системата ЕКРАН

Премиерът осъзна, че земята е кръгла, външният министър още се чуди защо Европа не присъства на среща на Тихия океан, обобщи Христо Гаджев

"Днес бяхме свидетели на велики географски открития от страна на правителството. Докато премиерът осъзна, че земята е кръгла, външният министър още се чуди защо Европа не присъства на среща на Тихия океан. Може би трябва да си купят един атлас, ще им помогне. Надяваме се утре да не ни запознаят с откритието, че и водата е мокра".

Така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира изказването на премиера Румен Радев от по-рано днес. "Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях, ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон. Еми няма как да стане, няма такъв произведен радар", каза по-рано днес премиерът на конференция за Черно море, организирана от Фондация "Фридрих Еберт". "И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военно технически причини", каза още Радев.

Според ГЕРБ единственото по-смислено нещо от изказването на премиера е, че "всъщност той много иска да свали дроновете, но няма желание".

"Ако имаше желание, може би щеше да чуе какво правят румънците, не е много далеч от България. Румъния, която разполага горе-долу със същите способности като България, използва усиленото предно присъствие на НАТО - със самолети, с радио разузнаване, със сателитно разузнаване и с всичките възможности на нашите съюзници - да сваля и унищожава дронове, които атакуват кораби в румънската акватория", подчерта Гаджев.

Той подчерта, че унищожаването на дроновете не е въпрос на способности, а на желание. "Ако правителството продължава да желае да бъде само администратор и регистратор на потънали кораби, тогава може да продължи така, както прави и до момента. Но ако иска да спаси търговията а в в Черно море, може да започне и да работи", категоричен бе депутатът.

В коментара на Радев за плоскоземците бившият външен министър Даниел Митов видя нещо хубаво - правителството има категорична позиция поне за формата на земята. "Сега очакваме от г-н Радев да има категорична позиция и по това чия собственост са дроновете, които непрекъснато удрят в Черно море", настоя Гаджев. Той се възмути от вчерашното изявление на военния министър Димитър Стоянов, че нямало значение чии са дроновете, защото всички били опасни. "От неговите разсъждения излиза, че каквито дронове имало, такива ни ударили. Нямало никакво значение оттам нататък. А на същата тази кръгла земя други държави унищожават дронове, увеличават капацитета си...".

"От премиера Радев очакваме не да променя формата на земята, а да организира отбраната на България. Това му е задачата, а не да слушаме само какво не можело и да ни обяснява, че с един крайбрежен радар не можело да се вижда еди-колко си. Това го знаем и ние. Въпросът е, че има други системи, които трябва да бъдат придобити", настоя той. И поиска да чуе от Радев кога ще ги придобием и как ще се организира отбраната не само на българското крайбрежие, но и на българските териториални води.

ГЕРБ отправиха и "един въпрос за €100" към министър-председателя:

Дали знае какво представлява системата ЕКРАН?

Христо Гаджев даде и 4 възможни отговора: "А) Система за морско осведоменост на военноморските сили, която дава пълна картина в Черно море, в акваторията и в зоната на отговорност на България. B) телевизор, C) монитор на на компютър или D) екран.