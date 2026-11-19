Световната банка ще направи анализ за евентуална концесия на "Топлофикация София". Това ще стане, след като Столичният общински съвет прие доклада на кмета Васил Терзиев.

Той предвижда кметът да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка (WBG) за стартиране на първа фаза от процедура за провеждане на подготвителни действия за създаване на условия за потенциално участие на частния сектор в управлението на „Топлофикация София" ЕАД. За това общината ще плати до 900 000 евро, а срокът на изпълнение е до 1 г.

Докладът влезе за трети път в дневния ред на СОС, след като преди това два пъти бе отлаган по комисии.

Според последни данни дълговете на "Топлофикация София" към „Булгаргаз" и БЕХ надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Докладът предвижда независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на общинското дружество.

В дневния ред на сесията имаше още 2 доклада по темата - единият - на "Спаси София" за технически одит и на "Синя София" за създаване на работна група, която да разработи конкретни предложения за условия и правила за обявяване на конкурс за концесиониране на столичната топлофикационна инфраструктура. Те обаче бяха оттеглени - първият бил добавен в предложението на кмета, а вторият - се припокривал с него.

Още преди началото на сесията от БСП предупредиха, че ще гласуват "против", тъй като "директно води към приватизация или концесия, нещо срещу, което БСП винаги е била "против" и сега също ще бъде "против".

"Това не е решение и не е добър вариант за столичани. Трябва да започне изграждане на когенерации и ударна подмяна на топлопреносната мрежа. Сигурен съм, че ще има още аварии тази зима. Трябва да се мисли решение с държавата и сериозна инвестиционна програма", коментира Иван Таков.

От "Възраждане" също се обявиха "против" евентуалното отдаване на дружеството на концесия.

Според независимата Ваня Григорова се подготвяла концесия за производствената част, а мрежата и дълговете щели да останат общински.

Темата предизвика остра размяна на реплики и закана за нова среща в съда между нея и кмета Терзиев. Първо той я обвини, че не е научила важни неща в работата си в "Отворено общество", след това тя отвърна, че е работила на много места, сред които "Макдоналдс", маркетингова агенция, "Отворено общество" и синдикатите, а не е "паразит, който е източил активи на държавата през роднините си от Държавна сигурност". Терзиев отговори, че с нея ще продължат съдебните си разговори, защото няма как да докаже това, тъй като не е вярно и затова ще си понесе отгпвпрността.

СОС прие с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ и "Синя София" доклад, с който се дава съгласие кметът да подпише договор с групата на Световната банка (WBG), с който да се стартира първата фаза от процедурата за подготвителни действия по концесионирането на „Топлофикация София" ЕАД. "Спаси София" предложи да се извърши пълен технически одит на мощностите и мрежата на дружеството. Предложението обаче не беше прието, коментираха от партията.