Скрил от Брюксел, че фирмата му е в несъстоятелност от 2012 г.

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу един заподозрян след разследване на проект за модернизация на българската железопътна инфраструктура, съобщават от офиса на институцията. Проектът, който засяга части от железопътния участък между София и Пловдив, е на стойност над 213 милиона евро финансиране от ЕС.

Договорът за изпълнение на проекта е възложен на консорциум от три компании. Подсъдимият е законен представител на една от фирмите в консорциума. Според разследването, чрез управителя на консорциума, той е подал невярна информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), че компанията отговаря на условията аз отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Между 2019 г. и 2024 г. НКЖИ е изплатила на консорциума общо 68 милиона евро, съфинансирани от Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

Обвиняемият е използвал управителя на консорциума, който не е бил запознат с правилата, че дружеството не е обект на производство по несъстоятелност, в каквато процедура е от 2012 г.

Разследването на Европейската прокуратура е подпомогнато от Главна дирекция „Национална полиция" и ДАНС.

По време на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни места в България, включително централи на компании и частни жилища. Иззети са и документи по тръжната процедура и нейното провеждане.

Първоначалният доклад за престъплението е подаден от OLAF, която също така е провела допълнително разследване.