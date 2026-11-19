Кметът на община Димитровград Иво Димов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, ще настоява за спазване на всички мерки за безопасност и за компенсации за близките населени места, ако бъде реализиран проектът за изграждане на завод за производство на барут край димитровградското село Бодрово. Това заяви той по повод обявената от правителството инвестиция в размер на 250 млн. евро.

Димов посочи, че става въпрос за държавен имот, собственост на Министерството на отбраната, а решението за реализиране на дейности на терена е на Министерския съвет. По думите му обектът е определен като стратегически за държавата с инвеститорски клас „А" и общинската администрация тепърва ще се запознава с подробностите по изграждане на производствените мощности.

„Важно е да знаем какво се случва. Не е лошо да бъдат изградени нови мощности, стига да се спазва изцяло законодателството по отношение на безопасността и начина на работа", коментира кметът.

Той посочи, че разбира появилите се притеснения на хората от околните села във връзка с инвестиция във военната промишленост, но подчерта, че за конкретните рискове и необходимите мерки трябва да се произнесат компетентните институции в зависимост от производството и технологията на работа.

Ако проектът бъде реализиран, ще настоява пред държавата да бъдат осигурени ползи за населеното място, включително средства за пътна инфраструктура, ремонти или други дейности в интерес на жителите като форма на компенсация за изграждането на производствените мощности, заяви още Иво Димов, цитиран от БТА.