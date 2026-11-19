"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С тържествена церемония беше открит нов офис към Военно окръжие – Шумен, предназначен за набиране на кандидати за служба в Българската армия.

При откриването началникът на Военно окръжие – Шумен, подполковник Огнян Марков, заяви: „Убеден съм, че с този нов облик на офиса и с днешния символичен ритуал ще отворим вратите на мястото, където младите хора на Шумен и областта ще правят първата стъпка към Българската армия“.

Той подчерта, че усилията са насочени към подобряване на достъпа до информация и достигането ѝ до гражданите и младите хора, за да могат те да направят информиран и осъзнат избор за бъдещата си професионална реализация във военното дело.

Със заповед на полковник Георги Георгиев, началник на Централното военно окръжие, кметът на община Шумен проф. Христо Христов беше удостоен с плакет за принос и съдействие за популяризирането на военната професия, както и за доброто партньорство с Военно окръжие – Шумен. Отличието беше прието от заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева.

От името на кмета проф. Христо Христов тя изказа благодарност за отличието и поздрави присъстващите по повод Деня на Сухопътните войски на Българската армия.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Пламен Марчев.

На събитието присъстваха заместник областният управител, директорът на ОД на МВР – Шумен, ръководители и представители на държавни и военни институции, ученици от СУ „Панайот Волов“ и граждани.

В програмата по откриването на новия офис участва и Школа „Народно пеене“ към ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“.