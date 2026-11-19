Кметът на община Шумен проф. Христо Христов участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведено на 18 ноември в София. Основна тема на срещата беше проектът на държавния бюджет за 2027 г. и средствата, предвидени за общините, както и възможностите за финансиране на инвестиционните им проекти.

По време на заседанието кметовете обсъдиха финансовите параметри на проектобюджета и необходимостта от допълнителни средства за местните дейности. Сред поставените въпроси бяха разходите, произтичащи от увеличението на минималната работна заплата, финансирането на общинските услуги и поддръжката на инфраструктурата.

Сериозно внимание беше отделено и на затрудненията при изпълнението на инвестиционните проекти заради повишените цени в строителството. Членовете на Управителния съвет разгледаха възможностите за допълване на механизма за индексация на строителните договори, така че да се ограничат рисковете от забавяне или спиране на започнатите дейности.

Темата е особено актуална за община Шумен, където продължават усилията за намиране на решение на проблемите при изпълнението на програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Затрудненията с финансирането и условията за продължаване на строителните дейности поставят въпроси, чието решаване зависи и от предприемането на мерки на национално равнище.

В дневния ред беше включено и финансирането на общинските болници в труднодостъпните и отдалечените райони през 2027 г. Кметовете обсъдиха необходимостта от осигуряване на средства за тяхната дейност, за да се запази достъпът на населението до медицинска помощ.

Разгледан беше и проект на споразумение между НСОРБ и Националната агенция за приходите за предоставяне на данни за контакт с данъчно задължени лица. Предвижда се това да улесни електронното връчване на документи и да подпомогне събираемостта на местните данъци и такси.

На заседанието бяха обсъдени и становища на Сдружението по предстоящи нормативни промени, свързани с общинските финанси, регионалното развитие, енергийната ефективност, устройството на територията, обществените поръчки и публично-частното партньорство.