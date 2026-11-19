Лидерът на крайнодясната организация взимал по 30 евро от пълнолетните членове и по 15 от непълнолетните, не работи нищо

Един от тийнейджърите, присъствали на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, снимал как кара жертвата да се извини на цялата "Ку-клукс-клан" общност за това, което е извършил и за това какъв е. Чувайки клипа, разследващите стигнали до информацията, че на територията на града действа такава организация.

Това обясни прокурор Анелия Трифонова, която заедно с колегата си Костадин Паскалев наблюдава производството срещу расистката група. Още през август, след убийството, била образувана преписка, която през октомври се превърнала в досъдебно производство.

Както "24 часа" вече писа, на 17 ноември беше проведена съвместната операция срещу групата. При претърсванията и изземванията на 14 адреса в Пловдив и Раковски са били намерени различни веществени доказателства - книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.

Членовете на групата са се събирали на различни публични места и заведения. Обвиненият за лидер на "Ку-клукс-клан" - Девизия 32-годишен мъж е задържан за срок до 72 часа и се очаква Окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянното му задържане. Към наказателна отговорност като членове на групата са привлечени още 10 човека. Пълнолетните от тях са пуснати на свобода под гаранции от 1000 евро, а четиримата непълнолетни са под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

Тарторът на групата се познавал с лидера на разбитата през август "Кръв и чест", но въпреки сходните си убеждения, от години те били в лоши отношения и дори се опитвали да си "крадат" членове. Преди много време били заедно в едно крайнодясно формирование.

Прокурорите, заедно с изпълняващия длъжността директор на ДАНС-Пловдив Йордан Ножаров, обясниха, че набирането на нови членове в пловдивския "Ку-клукс-клан" ставало основно чрез затворени групи в интернет или по предложение на вече действащи участници. Ако се видело, че кандидатът споделя вижданията на групата за омраза срещу различните, той бивал подложен на побой, преди да бъде приет официално.

32-годишният лидер е безработен, няма семейство. Мъжът се издържал от членски внос - по 30 евро от пълнолетните и 15 от непълнолетните, като най-малките не плащали. Срещите се провеждали на различни публични места, включително в заведения. За разлика от "Кръв и чест", групата нямала щабквартира. Поздравявали се с типични хитлеристки знаци. Директорът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов заяви, че тази група била с още по-крайни убеждения. Имало по-сериозен йерархичен ред и по-строги правила.

Прокурор Костадин Паскалев посочи, че никой от задържаните за убийството на Кузев младежи не е бил член на "Ку-клукс-клан". Двама от тях са имали желание да ги приемат и са гравитирали около организацията, но няма доказателства да са били одобрени.

Ножаров добави, че има данни за инциденти между членовете на "Ку-клукс-клан" и чуждестранни студенти от Медицинския университет, който се намира близо до Младежкия хълм. "За жалост голяма част от пострадалите обаче не са подавали официални сигнали за посегателствата", каза той.

Ако бъде признат за виновен, лидера на групата го заплашват между 1 и 6 г. затвор. За пълнолетните членове законът предвижда до 3 г. лишаване от свобода, а за непълнолетните - до 2.