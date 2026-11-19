Използвали финансови мулета, които разкривали сметки срещу възнаграждения между 200 и 1000 евро

Шестима са задържани, 200 полицаи участвали в операцията

Инвестиционно злато е предлагала организираната престъпна група на чужди граждани и така е успяла да изпере над 10 милиона евро. За целта е наемала финансови мулета - малоимотни хора, които са разкривали фирми и сметки на свое име.

Чрез онлайн банкиране успели да зарибят много чужди граждани, заблуждавайки ги, че ще получат висока доходност.

Това разкри наблюдаващият прокурор Иван Спиров във връзка с разбитата група за пране на пари, по която са привлечени седем души на възраст между 34 и 42 години. Те са действали от декември 2024 г. досега, а нейни жертви са станали много хора, предимно от чужбина. Шестима от тях са задържани до 72 часа и ще им се иска постоянен арест, а един е пуснат под парична гаранция.

"Информацията се е предавала за онлайн банкиране по сметки у нас и в чужбина. На хората е обещавана висока доходност и те са внасяли парите си, очаквайки печалби. След това парите се пращат до сметки в България и оттук се насочват Албания, Израел, Испания, Ирландия", обясни Спиров.

Минали през чужбина, средствата са се връщали у нас кеш, за да се внесат по сметките на български дружества с легална дейност.

Тези пари обаче са от финансови измами, натърти наблюдаващият прокурор. По думите му групата е набирала мулета в различни посоки, карайки ги да регистрират фирми срещу възнаграждения между 200 и 1000 евро. Някои от тях са предоставяли телефонни номера за онлайн банкиране. "Установени са част от мулетата и ги разпитваме", обясни Спиров, уточнявайки, че разследването е на ранен етап.

Макар установеният оборот да е на стойност 10 млн. евро, към настоящия момент са повдигнати обвинения за злоупотреби от 3,5 млн. евро.

Принципът на действие бил чрез фирма-майка, която чрез свои дъщерни дружества се разпростирала в схемата. "Едни намират мулета, други се занимават с финансовата част , а трети вкарват парите в легалния оборот на фирмите", обясни Иван Спиров.

На чуждите граждани е обещавано да инвестират, за да спечелят, а пострадалите от Нидерландия вече искат връщане на парите им. Оттам всъщност дошъл сигнала у нас и е започнало разплитането.

Засега няма привлечен ръководител, тъй като разследването все още не разполага с категорични данни за такъв.

Основната дейност на организираната престъпна група е пране на пари, но разследването работи и в друга насока - за данъчни престъпления чрез превъртения финансов оборот в легалните фирми. Те са не само в Пловдив, но и на територията на страната. Някои от тях са се занимавали с изкупуване и продаване на инвестиционно злато.

"Тези фирми не са от най-известните, но са сериозни играчи на пазара", посочи Илчо Благоев, началник на Икономическа полиция в ГДНП.

Разследването е започнало преди 6 месеца, но въпросната престъпна група е била формирана преди 5 години.

В разкриването на мащабната схема са участвали Икономическа полиция в Пловдив, като работата е започнала преди година, обясни шефът на ОД на МВР Васил Костадинов. След това е била уведомена Главна дирекция "Национална полиция", а операцията е проведена на 17 ноември. В нея са участвали над 200 служители от Пловдив и София.

Извършени са 60 претърсвания и обиски, намерени са над 600 000 евро.