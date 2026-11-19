18 000 ученици в България учат с географски информационни системи (ГИС), които им помагат да развиват аналитичното си мислене, да работят с информация и да намират решения на реални проблеми. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на церемонията по награждаването на победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС" 2026, информираха от образователното министерство.

Събитието се проведе по повод Световния ден на географските информационни системи. Панчева връчи отличията в категория „Преподаватели".

Първото място в нея спечели Йордан Адолфов от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов" в Русе с проекта „Климатът променя лозарството в България". На второ място се класира Зорница Карчева от Лесотехническия университет в София с разработката „Как да „чуем" гората?". Третото отличие отиде при Вергиния Чакърова от 88. СУ „Димитър Попниколов" в София за проекта „Вергиния чете: вълшебно литературно пътешествие из България".

„Зад всеки успех, зад всеки ученик или студент стои неговият преподавател", подчерта заместник-министърът. Тя благодари на отличените за отдадеността и усилията им да насърчават учениците да развиват способностите си и да постигат успехи.

Над 450 ученици, студенти, преподаватели и докторанти от цялата страна се включиха в тазгодишното издание на конкурса. Те представиха интерактивни карти, дигитални истории, иновативни уроци и приложения, създадени с помощта на географски информационни системи. Участниците се състезаваха в четири категории – „Преподаватели", „Ученици", „Училищен отбор" и „Студенти".

В категория „Студенти" първото място спечели Анна Беева от Софийския университет „Св. Климент Охридски" с проекта „HAZMAT LOGISTICS". Втора е Милослава Стефанова от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" с „SCIENCE ROCKS". Третото място си поделиха Елия Стоянова и Виктор Витов от УАСГ и МГУ „Св. Иван Рилски" за разработката „По следите на огъня: от пепелта към геоданните".

При училищните отбори победител стана екипът на Първа английска езикова гимназия в София с проекта „Връзката между животновъдството и биоразнообразието в света". Второто място зае отборът на СГСАГ „Христо Ботев" в София с „Последици от обезлесяването", а третото – екипът на СПГЕ „Джон Атанасов" в София с „Българският бацил по света".

В категория „Ученици" първенец е Илия Киров от МГ „Д-р Петър Берон" във Варна с проекта „Под натиска на морето". Второто място е за Велко Кожухаров от СГСАГ „Христо Ботев" в София с „Наследството от бедствията, от които все още се учим". Трети е Деян Димитров от ЕГ „Д-р Петър Берон" в Кюстендил с проекта „Въздушните пристанища на Берлин".

Конкурсът е част от програмата „ГИС в училище", която се реализира в партньорство между Министерството на образованието и науката, „Есри България" и Софийския университет „Св. Климент Охридски". В нея участват и 1500 учители, а българските училища получават безплатен достъп до специализиран софтуер и образователни ресурси за използването на географски информационни системи в учебния процес.