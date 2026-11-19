Омбудсманът Велислава Делчева настоява минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да достигне и дори да надхвърли линията на бедност от 443 евро. В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. е предвидено тя да бъде 374,62 евро, или с 68,38 евро под прага на бедността. Това става ясно от трите становища на обществения защитник по проектобюджетите на държавата, Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), изпратени до Народното събрание.

Делчева подкрепя увеличаването на социалните разходи и инвестициите в децата, образованието, младите хора и здравеопазването. Тя обаче настоява за допълнителни мерки, които да гарантират, че номиналното увеличение на средствата ще се превърне в реална подкрепа за гражданите. Според нея фискалната стабилност и социалната защита не са противоположни цели, а бюджетните решения трябва да се оценяват според ефекта им върху покупателната способност, достъпа до помощи и защитата на уязвимите групи.

В становището си по държавния бюджет омбудсманът определя като положителна стъпка увеличението на семейните помощи и доходните прагове за получаването им. Според нея обаче предложените размери остават недостатъчни на фона на растящите разходи за отглеждане на деца. Тя предлага доходът на семействата да се изчислява според реално разполагаемите средства след приспадане на данъците и осигуровките.

Делчева обръща внимание и на проблема с рязкото отпадане на помощите при минимално превишаване на доходния праг. Затова предлага по-плавен механизъм за намаляване на подкрепата, вместо семействата да губят правото си на помощ заради незначително увеличение на доходите.

Особено критична е оценката й за еднократната помощ при отглеждане на близнаци. В проектобюджета е заложено увеличение от едва 0,45 евро за всяко дете, което според омбудсмана не представлява реално повишаване на държавната подкрепа. Тя настоява помощта да бъде съществено осъвременена и периодично актуализирана според поскъпването на стоките и услугите.

Положително Делчева оценява увеличението на еднократната помощ за ученици от 153,39 на 175 евро за учебната 2027-2028 г. Тя обаче предупреждава, че при определянето на размера трябва да се отчита натрупаната инфлация, а не само прогнозата за следващата година.

В становището си поставя и въпроса за възнагражденията на учителите. Предвиденото увеличение със 7,5% на средствата за заплати на педагогическите специалисти трябва да бъде подкрепено с конкретни разчети, които да покажат дали ще бъде изпълнен ангажиментът учителските възнаграждения да не падат под 125% от средната брутна работна заплата за страната.

Омбудсманът изразява загриженост и за разширения кръг изключения от предвидената индексация на заплатите с 5% в бюджетните организации. Тя подкрепя механизма за запазване на нетните възнаграждения на държавните служители, но предупреждава, че това не трябва да става за сметка на осигурителния им доход и бъдещите им пенсионни права.

Сред приоритетите в държавния бюджет Делчева откроява и инвестициите в детското здравеопазване. Тя оценява положително предвидените допълнителни 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница, но настоява за устойчиво финансиране на всички етапи – строителство, оборудване, въвеждане в експлоатация и съпътстваща инфраструктура. Според нея трябва да има и ясен график, който да гарантира, че проектът няма да бъде допълнително забавен.

Сериозна тревога за обществения защитник остава и състоянието на психиатричната помощ. Проверките й като Национален превантивен механизъм през периода 2012-2026 г. показват дългогодишно недофинансиране, недостиг на психиатри и медицински персонал, ниско заплащане и тежки условия на труд. Затова Делчева настоява бюджетът за 2027 г. и тригодишната прогноза да предвидят дългосрочна държавна политика за психично здраве с конкретни цели, срокове и финансово обезпечаване.

Сред останалите акценти са по-адекватната подкрепа за децата с увреждания, студентите, докторантите, младите медицински специалисти и безработните. Омбудсманът оценява положително гаранциите за изплащане на социалните помощи независимо от ограниченията върху част от бюджетните разходи, както и отпадането на първоначално предвидената забрана за средства за облекло на служителите в бюджетните организации.

В становището си по бюджета на ДОО Делчева поставя на първо място доходите и жизнения стандарт на възрастните хора. Освен увеличаването на минималната пенсия тя настоява пенсиите да бъдат преизчислявани от 1 януари на базата на средномесечния осигурителен доход за предходната година. Целта е да се намали разликата между старите и новите пенсии.

Сред предложенията й са още отпадане на тавана на пенсиите и оценка на ефекта от увеличаването на максималния осигурителен доход върху осигурените лица и бъдещите им пенсионни права.

Делчева подкрепя предвиденото увеличение на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Според нея обаче обезщетението за отглеждане на дете трябва да бъде изравнено с минималната работна заплата за 2027 г., за да се превърне в реална демографска мярка в подкрепа на младите семейства.

По отношение на обезщетенията за временна неработоспособност омбудсманът подкрепя предложените промени, но настоява за ефективен контрол срещу злоупотребите, който да не ограничава правата на добросъвестните осигурени лица.

В становището си по бюджета на НЗОК Делчева предупреждава, че въпреки увеличаването на средствата за здравеопазване достъпът до медицински услуги и тяхното качество не се подобряват достатъчно. В същото време продължават да нарастват жалбите на граждани.

Като особено сериозен проблем тя определя прехвърлянето към НЗОК на разходите за лечение на деца и възрастни в България и чужбина, както и за помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания. Според омбудсмана това са социални ангажименти на държавата, които не бива да се прехвърлят изцяло върху здравноосигурителните вноски.

Делчева предупреждава, че подобен подход вменява на НЗОК неприсъщи социални функции и създава риск при изчерпване на предварително заложените средства да бъде ограничен достъпът до лечение и да бъдат нарушени правата на пациентите и хората с увреждания. Затова тя настоява да бъдат осигурени достатъчно средства за лечение на деца и възрастни, включително в чужбина, както и за медицински изделия, високоспециализирани апарати, лекарства и диетични храни.

Омбудсманът поставя въпроса и за недостатъчното финансиране на личните лекари, ранната диагностика и детското здравеопазване. Според нея трябва да се подобри достъпът до специалисти и медицински изследвания, както и да се осигурят средства за медицински изделия, скъпоструващи консумативи, рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи.

Критиките й са насочени и към запазването на лимитите за специалисти, медико-диагностични изследвания и болнични дейности. Делчева предупреждава, че те продължават да ограничават достъпа на пациентите до необходимата медицинска помощ и създават риск за правата на здравноосигурените лица.

Като положителни промени в бюджета на НЗОК тя отчита заплащането на антибиотични и противоинфекциозни лекарства за домашно лечение на деца до 7 години, разширяването на профилактичните прегледи за деца и ученици, както и финансирането на биомаркерната диагностика и секвенирането от следващо поколение в онкологията. Тя настоява всички тези мерки да бъдат обезпечени с достатъчно средства.

Делчева обръща внимание и на необходимостта от достойно заплащане на медицинските специалисти, преодоляване на недостига на кадри и по-равномерно разпределение на здравните услуги в страната. Според нея подкрепа трябва да получават не само лечебните заведения, но и аптеките в отдалечените и труднодостъпни райони.

В заключение омбудсманът подчертава, че бюджетната дисциплина е необходима, но не трябва да бъде за сметка на социалните права и жизнения стандарт на гражданите. Увеличаването на средствата трябва да води до по-добра социална защита, по-достойни доходи и гарантиран достъп до здравеопазване.