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340 литра дизелово гориво бяха откраднати от два резервоара на товарен камион „ДАФ 460" и прикаченото към него ремарке „Кроне" в местността „Сухата чешма" край монтанското село Горна Вереница. Кражбата е извършена за времето от 22 ч. на 17 ноември до около 3 ч. на следващия ден.

Неизвестен засега извършител е демонтирал с техническо средство капачка на резервоарите и е източил горивото. Влекачът и ремаркето били управлявани от 64-годишен полски гражданин с постоянен адрес в град Тихи.

След незабавни издирвателни действия служители на Районното управление в Монтана открили откраднатия дизел, укрит в 17 пластмасови туби в гориста местност на около 400 метра от мястото на престъплението.

Горивото било предложено за връщане на пострадалия шофьор, но той категорично отказал да го получи обратно, без да обясни причината за решението си. Намереното количество е транспортирано до Районното управление в Монтана и е предадено за съхранение.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, извършена чрез използване на техническо средство, по чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването продължава в РУ – Монтана.