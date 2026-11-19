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Птица обърка системата за прехващане на дронове по време на демонстрация на служба "Военна полиция". Това стана пред очите на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.

По случай празника на Сухопътните войски, от "Военна полиция" организираха демонстрация на способности за откриване, противодействие и неутрализиране на дронове, съвместно с "Аксон".

При старта на първия етап от демонстрацията се оказа, че системата за прехващане е засякла птица, вместо реалната цел - дрон. Обяснението бе, че системата е прекалено чувствителна и понякога хваща и птици, не само вражески обекти във въздуха. Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова наблюдават демонстрацията на "Военна полиция". СНИМКА: Велислав Николов

Демонстрацията се провежда на учебен полигон "Сливница". През последните месеци службата беше натоварена със задачи по осигуряване на сигурността на личния състав, военните формирования и обектите на видовете въоръжени сили, обясни преди нея директорът на "Военна полиция" полк. Християн Христов.

"Предприехме последователни и конкретни действия за придобиване и усвояване на съвременни технологии, Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова наблюдават демонстрацията на "Военна полиция". СНИМКА: Велислав Николов

които да доведат до този резултат", допълни той. Стремежът на службата е да постави основата на съвременна, интегрирана и многослойна система

за откриване, наблюдение, противодействие и неутрализиране на безпилотни летателни системи.

Системата ще позволи на военна полиция по-ранно откриване на целите, добра ситуационна осведоменост и ще създаде условия за вземане на обосновани решения. Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова наблюдават демонстрацията на "Военна полиция". СНИМКА: Велислав Николов

"Имаме амбицията да превърнем технологическите предимства в реални оперативни способности.

Придобиването на съвременна техника е инвестиция, но създаването на реални оперативни способности е наша отговорност", заяви полк. Христов.

Системата е създадена за откриване, локализиране и опознаване на целите, обясни бригаден генерал ОЗ от ръководството на „Военна полиция“ Христо Ганецовски. СНИМКА: Велислав Николов

Преди демонстрацията Ганецовски обясни, че всяка система за антидрон защита, както и системата за противовъздушна отбрана, се състои от 3 основни елемента: система от сензори, система за командване и управление и система за въздействие. В облак са качени всички видове заплахи и независимо от това дали се откриват електронно или визуално, веднага идва отговор за протокола на тяхното управление. Впоследствие се избира и метода за въздействие по тях. СНИМКА: Велислав Николов

Системата автоматично подава аларма при пресичане на зададената зона за контрол, изработва точните данни за корекция и насочване на пушките заглушители, така че операторът няма нужда да вижда визуално целта, преди да започне въздействието по нея.

"Друг голям позитив на системата е, че може да локализира оператора на дрона, за което са закупени две полусистеми и при определена базова линия получаваме за всеки сигнал два ъгъла, от което може да се направи триангулация”, съобщи Ганецовски. И обясни, че системата дава многослойно въздействие по една и съща цел. На най-голямо разстояние от охранявания обект действа дрона прехващач, впоследствие електронния заглушител и на последната линия на защитата са гладкоцевните полуавтоматични пушки.