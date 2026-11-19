"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за открити над 1000 старинни монети и предмети с белези на културноисторически ценности. Те са намерени при специализирана операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), проведена на 18 ноември, съобщиха от следствието.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на лек автомобил и на пет адреса в областите Разград и Търговище. Освен старинните монети и предмети, които изглеждат като археологически находки, са иззети и металотърсачи.

На намерените предмети са назначени експертизи, които трябва да установят техния произход и дали представляват културни ценности.

снимка: ГДБОП

Разследващите проверяват и съпричастността на определени лица към организирана престъпна група. Според събраните данни тя се е занимавала с търсене на археологически обекти без разрешение и с използване на технически средства.

Дейността на групата включвала още държане на повече от три старинни предмета, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, както и предлагане за продажба, продажба и придобиване на културни ценности без необходимата идентификация и регистрация.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Разград.