Административен съд – Варна остави без разглеждане искането на областния управител Марио Смърков за спиране на изпълнението на разрешението за строеж на медицински център с калолечебница в Морската градина. Причината е, че съдът приема искането за недопустимо и лишено от предмет.

Става дума за дело, образувано по жалба на областния управител срещу разрешение за строеж от 12 ноември 2020 г., издадено от главния архитект на Община Варна. С него на акционерното дружество „Специализирана болница за рехабилитация – Варна" е разрешено да преустрои бивши перално и котелно помещение в медицински център с калолечебница в Приморския парк.

В мотивите си магистратите посочват, че разрешението за строеж е влязло в сила още на 1 декември 2020 г. и представлява стабилен административен акт. То се оспорва единствено с доводи за нищожност, но според Закона за устройство на територията това не спира действието му. Освен това разрешенията за строеж не са актове, за които законът допуска предварително изпълнение.

Съдът отбелязва, че правомощията да спират строителни дейности имат директорът на ДНСК или кметът на общината, в зависимост от категорията на строежа.

Като допълнителен аргумент магистратите посочват, че областният управител не е обосновал пряк и непосредствен правен интерес от исканото спиране. В административната преписка е приложено съгласувателно писмо от 7 май 2020 г., с което самият областен управител, в качеството си на собственик на имота, е дал принципно съгласие за основния ремонт, реконструкцията и промяната на предназначението на сградите.

Определението на Административния съд подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Производството по същество по жалбата за обявяване на нищожността на разрешението за строеж продължава.