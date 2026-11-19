Столичната община ще даде 9,6 млн. евро за домакинството на три състезания по скейтборд - 2 олимпийски квалификации и едно - от Световната купа. Това стана, след като Столичният общински съвет одобри доклада на кмета на София Васил Терзиев, председателя на градския парламент Цветомир Петров и общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров с 32 гласа "за", 15 "против" и 7 "въздържали се".

Предложението бе вкарано за втори път в дневния ред, след като на предишната сесия не мина с 1 глас. Сега то събра подкрепа, макар докладът да бе определен като скандален от спортни деятели, а срещу него остра позиция изпратиха от Асоцияциата на спортните федерации.

"Не знам дали разбрахте, но с изграждането на скейт парк в Западния парк одобрихте и строителство на ресторант там. Софиянци не гласуваха да получат един вечно мрънкащ и оправдаващ се човек, който се прегръща с ГЕРБ", коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Неговата група бе един от противниците на предложението в СОС.

"Нямаме никаква подготовка да проведем такива състезания и догодина ще стане огромен скандал. Печални герои се оказаха мнозинството в СОС. Само ми е интересно каква е цената за това, но сигурно скоро ще разберем", заяви Вили Лилков, зам.-председател на СОС от "Синя София".

А Иван Сотиров също от "Синя София" предупреди, че софиянци трябва да знаят, че се е формирало едно "супер икономическо мнозинство около супер кмета".

Първият път докладът бе от 14 страници, а сега - 19. В новия доклад е записано, че предложението има подкрепата на Българската скейтборд федерация и на Българската ролер-скейт федерация.

Сега предложението носи името „Sofia World Skate Capital" и е представено като тригодишна интегрирана програма за периода 2027–2029 г. Целта е градът да се "позиционира като международен център за скейтборд, ролкови спортове и съвременни градски спортни дисциплини". София щяла да получи и статут

„Световна столица на скейтборда" (World Skate Capital), който "градът ще носи през целия тригодишен период и ще може да използва в по-широкото си маркетингово и туристическо позициониране".

Програмата предвижда провеждането в София на три международни спортни събития годишно, или общо девет спортни събития за тригодишния период, в дисциплините парк/стрийт скейтбординг, скейтбординг на рампа и ролкови спортове. В нея влиза и изграждане на постоянна инфраструктура – съвременен скейтборд парк, с олимпийски стандарти в Западния парк.