Община Несебър отчете напредъка и постигнатите резултати по стратегията за културното наследство на среща, състояла се в конферентната зала в сградата на администрацията. В разговора - присъствено и онлайн, взеха участие общински служители, представители на Музей „Старинен Несебър", НИКН, НЧ „Яна Лъскова", както и жители на Стария град. На срещата бе приет представеният Доклад за наблюдение и оценка на реализацията на „Стратегия за културното наследство на Община Несебър 2023 – 2032" за периода 01.01.2025 г. – 31.10.2026 г.

В документа са отчетени дейностите по ключовите мерки, залегнали в Стратегията. Бе отбелязано, че продължава обновяване на уличната мрежа в Стария Несебър с цел подмяна на асфалтовите настилки, като са съгласувани инвестиционни проекти с Министерството на културата за улиците „Крайбрежна" и „Жана Чимбулева". Пред Министерство на културата са внесени и предложения за целево финансиране на реставрацията на църквите „Христос Пантократор" и „Св. св. Архангели Михаил и Гавраил" и на вятърната мелница на Северния бряг. Предложено е и изготвянето на проект за КРР на Старата Митрополия и на околното пространство, както и пилотен проект за възстановяване на автентично улично пространство.

В доклада се посочва, че туристическата и културната инфраструктура е подобрена чрез откриването на нов модерен туристически информационен център в Стария град с интерактивни технологии и експозиционна зала, на Амбулатория за медицински услуги, както и чрез реновирането на читалище „Яна Лъскова" по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него са отразени още участието на общината в международни проекти, дейността на Музей „Старинен Несебър", културните събития през 2025 и 2026 г. и програмата „Заедно за Старинен град Несебър" към Общински фонд „Култура".

Представеният и приет документ ще допълни окончателният доклад, относно състоянието на опазването на старинния град и изпълнението на мерките на Комитета за световно наследство. Този доклад ще бъде представен от Министерството на културата в началото на декември в Центъра за световно наследство.