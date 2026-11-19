Децата и екипът на Детска ясла № 5 „Буратино“ в Шумен организираха празнично тържество, посветено на предстоящия Ден на християнското семейство.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова поздрави екипа и децата за празничната програма и създадената топла атмосфера. „Всяко дете е богатство и най-светлата надежда за бъдещето. Благодарим за уютната, топла и задушевна обстановка, която създадохте, за добрата хореография и представянето на децата“, каза тя.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов изпрати поздравителен адрес до децата, ръководството и екипа на яслата по повод празника. В него се посочва: „Семейството е първата опора, символ на обич, сигурност и приемственост между поколенията. В основата на всяко силно и сплотено общество стои грижата за най-малките и възпитанието им в добродетели, уважение и човечност.“

В поздравителния адрес кметът изразява благодарност към екипа за ежедневните усилия, с които яслата се е превърнала в уютен втори дом и място, където децата растат спокойни, обгрижени и щастливи, а родителите намират сигурност и подкрепа.

„В нашата ясла се стремим всеки ден да поддържаме тази грижа и да създаваме уютна и сигурна среда за малките ни възпитаници, за да се чувстват здрави, обичани и щастливи“, посочи директорът Миглена Чобанова. В навечерието на празника тя пожела здраве и благоденствие във всеки дом.

В празничната програма децата представиха танци и стихотворения, както и възстановка на народни обичаи, свързани с Деня на християнското семейство. Бяха пресъздадени традицията за приготвяне на обреден хляб за Въведение Богородично и обичаят за споделяне на обща трапеза.

В края на тържеството децата от четирите групи получиха от Община Шумен пакети с образователни игри, съобразени с възрастта им. На екипа на Детска ясла № 5 „Буратино“ беше подарена икона с пожелание за здраве и закрила.