Не планирам на този етап да свиквам отново КСНС по същата тема. На 7 октомври имаше заседание почти 5 часа и половина, на което бяха дадени съответните предложения. Част от тях вече бяха изпълнени, остава и другата, която се надявам и правителството, и мнозинството в парламента да осъществят в следващите дни.

Това заяви президентът Илияна Йотова след демонстрация на дронове на военния полигон в Сливница. Отговорът й идва след призиви на опозицията да свика нов КСНС след двете атаки над кораби, с което общият брой на ударените край България кораби стана 7.

"Засега призивите за КСНС са само пред вас, медиите. Не съм получила официално писмо, но от опозицията винаги са добре дошли, за да обсъдим тези проблеми. Има още какво да се направи от предишните решения", каза още тя.

Едно от тях е мораториум на бойните действия в Черно море. "България работи на различни нива, за да се състои отворен диалог между всички 6 държави, граничещи с Черно море, за да бъде осъществен този мораториум. Това ще стане и с помощта на нашите партньори от НАТО и ЕС. Точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на северноатлантическия съвет в Брюксел. Оттук нататък Черно море ще бъде поставяно на всеки един форум, на всяко заседание. Ще направим всичко възможно да не излиза от дневния ред на всички предстоящи заседания на ЕС", заяви Йотова.

Държавният глава бе категорична, че посещението на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен във Варна е било изключително важен знак. И обяви, че в началото на декември й предстои среща с румънския й колега Никушор Дан, на която ще бъдат обсъдени отново мерките и стъпките, които страните ни трябва заедно да предприемат.

Запита дали не е време да стане ясно откъде идват атаките с дронове над кораби в българската икономическа зона в Черно море, тя обясни, че в заключенията на КСНС от 7 октомври е било вписано, че се възлага на изпълнителната власт, в момента, в който има ясни доказателства за тези дронове, информацията веднага да бъде изнесена публично.

"Не смятам, че тези дронове са били насочени срещу България или нашите териториални води. Русия не се опитва да вкара България във войната. Ако ги разделим, на ден по 2 кораба и половина, да атакувани в цялото Черно море. Какво се случва с неговата екология? Над 400 атакувани кораба, имаме сериозни притеснения как ще изглежда морето след 1-2 години: има заплаха за неговите екосистеми, за туризма, икономиката и корабоплаването в него. Затова продължаваме да настояваме за мораториум на всички нива", категорична бе президентът Йотова.

Тя бе категорична, че много държави вече търпят последиците от забавянето на доставките в Черно море, най-вече на зърно.

"Европа трябва да заеме активна роля в постигането на мир в Украйна. Не приемам категорично изключването на ЕС и държавите от Европа от преговорния процес, когато войната се води в сърцето на Европа. Оттук нататък ЕС трябва сам да поеме тази активна роля и да предизвика преговори", каза още тя.

Освен това съобщи, че ще подпише указа за назначаването на Николай Милков за посланик на България в САЩ.