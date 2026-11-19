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33-годишен мъж е задържан под стража по обвинение за четири престъпления, извършени в условията на домашно насилие. Той е отправил закана за убийство към жената, с която живеел на семейни начала, и е причинил телесни повреди на нея и двете им деца.

Районният съд в Берковица е постановил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", по искане на Районната прокуратура в Монтана.

Според събраните доказателства на 17 ноември 2026 г. в село Долно Озирово, община Вършец, обвиняемият М.И. се заканил с убийство на К.И., с която живеел на семейни начала и от която има деца. Заплахата породила основателен страх у жената, че може да бъде изпълнена.

Освен това мъжът я ударил с юмрук в главата, причинявайки й телесна повреда.

Насилие имало и спрямо децата. Ден по-рано М.И. ударил дъщеря си с мобилен телефон в главата. По делото са събрани доказателства, че е причинил телесни повреди и на сина си.

В хода на досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия. Всички четири деяния, за които мъжът е привлечен като обвиняем, се наказват с лишаване от свобода.

От справката за съдимост става ясно, че 33-годишният мъж вече е осъждан.