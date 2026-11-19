Бившият прокурор от Монтана Виктор Давидов е осъден на 2 г. затвор, но условно, показа проверка на "24 часа". Той беше тестван за алкохол от полицията в Монтана на 6 ноември м.г., защото навлязъл в насрещното движение и блъснал друга кола. След инцидента Давидов напусна съдебната система.

Делото срещу него е внесено в Софийския градски съд, където в сряда е наказан. В кръвната проба на прокурора показала, че е с 2,47 промила алкохол. Освен условната присъда той ще плати равностойността на автомобила - 3400 евро и ще остане без книжка за 3 г. Ще плати и 613 евро на следствието за разноски по делото.

Давидов е бил прокурор 19 г. Любопитното е, че катастрофата, която е предизвикал пиян е станала в 9,30 ч сутринта.