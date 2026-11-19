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Избраният за вицепрезидент на България Кирил Вълчев подава оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Той обяви решението си по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии, на което присъства в качеството си на ръководител на агенцията. Основна тема на заседанието беше финансирането на БТА.

Вълчев заяви, че е направил всичко по силите си, за да подобри състоянието на агенцията, и поиска прошка за нещата, които не е успял да свърши.

Въпреки кандидатурата си за вицепрезидент той не напусна поста веднага, а излезе в неплатен отпуск, който изтече на 8 ноември. В новата си длъжност Вълчев ще встъпи едва на 22 януари догодина.

Оставката му предстои да бъде гласувана от Народното събрание, което трябва да избере и нов генерален директор на БТА.

На заседанието присъстват министърът на културата Евтим Милошев, заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов и Марина Василева, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова, както и председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Габриела Наплатанова.

В рамките на заседанието комисията ще разгледа на второ четене и приетите в пленарната зала предложения за ограничаване на рекламата за хазарт.