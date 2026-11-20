От Китай до ENGAGE.EU – университетът превръща сътрудничеството в реални възможности и стратегическо присъствие в световното академично пространство

Университетът за национално и световно стопанство развива активна мрежа от 187 партньорски университета и институции в чужбина, с които осъществява академичен обмен, съвместно обучение, научни изследвания и международна мобилност.

Международната стратегия на университета се реализира чрез устойчиви партньорства в Европа и света и активното му участие в европейския университетски алианс ENGAGE.EU.

Съвместни бакалавърски програми

Особено динамично е сътрудничеството с китайски университети. 800 студенти се обучават в Китай в съвместни бакалавърски програми на УНСС в направленията „Икономика“, „Финанси и счетоводство“ и „Търговия и продажби“. Така академичният капацитет на университета достига до стотици студенти в една от най-големите образователни системи в света.

Показателно е партньорството с Университета за чуждестранни науки в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU). През 2026 г. то навлезе в нов етап, след като за първи път преподаватели от УНСС проведоха присъствени лекции в китайския университет в съвместната бакалавърска програма „Икономика с преподаване на английски език“.

На 31 август 2026 г. стартира официално нов етап в стратегическото партньорство между УНСС и Hebei University of Economics and Business (HUEB). Открити бяха две нови съвместни четиригодишни дуални бакалавърски програми – „Финанси и счетоводство“ и „Търговия и продажби“. Обучението е на английски език, като преподаватели от УНСС поемат значителна част от учебните занятия.

Шестима преподаватели от УНСС вече преподават в Китай, а мобилността им ще продължи и през следващите семестри. Програмите са разработени съвместно и дават възможност на студентите да получат дипломи от двата университета. В развитието на стратегическото партньорство активно участват академичните ръководства на двата университета, а от страна на УНСС – ректорът проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректорът по международната дейност доц. д-р Янко Христозов.

Обща среда в алианс на 10 европейски университета

Съществено място в международната стратегия на УНСС заема ENGAGE.EU – европейски университетски алианс, на който университетът е един от основателите. Той обединява десет европейски университета и създава обща академична среда за обучение, научни изследвания и взаимодействие с бизнеса и обществото.

През първата половина на 2026 г. ректорът проф. д-р Димитър Димитров беше председател на Управителния съвет на алианса. През май УНСС беше домакин на заседание на Борда на ректорите с участието на ръководителите на десетте университета. Обсъдени бяха стратегическото развитие, финансовата устойчивост, съвместните професорски позиции и изпълнението на „Стратегия 2035”.

УНСС има принос и към развитието на младите изследователи. През 2022, 2023 и 2024 г. университетът беше основател и домакин на Международната конференция на ENGAGE.EU за млади учени.

През октомври 2026 г. делегация на УНСС начело с ректора участва в шестата годишна конференция на алианса в Барселона под надслов „Приобщаваща конкурентоспособност за по-силна Европа“. Сред темите бяха бъдещето на европейското висше образование, устойчивостта на алианса и развитието на съвместните образователни и научни инициативи. Участниците потвърдиха ангажимента си за продължаване на сътрудничеството и след приключването на настоящото проектно финансиране. УНСС координира комуникационната дейност на алианса от създаването му.

Чрез Online Exchange – достъп до повече от 200 курса

За студентите ENGAGE.EU осигурява достъп до международна образователна среда. Чрез виртуалния кампус и инициативата Online Exchange те могат да избират между над 120 курса за бакалаври и над 80 за магистри, както и десет специализирани модула. Предлагат се две съвместни сертификатни програми – по дигитална трансформация и глобален мениджмънт на устойчивото развитие.

Летни училища, експедиционни седмици, учебни пътувания и студентски конференции допълват възможностите за международно обучение. УНСС вече е домакин на лятно училище, две експедиционни седмици, учебно пътуване и първата студентска конференция на алианса.

Двупосочна мобилност

Друг важен инструмент за интернационализацията е „Еразъм+“. През академичната 2026/2027 г. УНСС посрещна 70 нови чуждестранни студенти от 12 държави. С подкрепата на Erasmus Student Network инициативите за тяхното посрещане и адаптация улесняват интеграцията им в университетската общност.

Международната мобилност е двупосочна. Студентите на УНСС могат да учат един или два семестъра в партньорски университети в 30 европейски държави или да проведат практика в чужбина, като придобият нови знания, езикови умения и професионални контакти.

Двойни магистърски програми

УНСС развива международното си присъствие и чрез двойни магистърски програми. Партньорствата с Шанхайския университет „ДжаоТонг“ в Китай и Университета за международни науки в Италия дават възможност за получаване на дипломи от двата университета, с присъствено обучение в УНСС и съвместни преподавателски екипи.

Чрез международните си партньорства, съвместните образователни програми и академичния обмен УНСС разширява възможностите за обучение и професионално развитие на своите студенти и преподаватели. Така университетът укрепва позициите си в европейското и световното пространство на висшето образование и подготвя своите възпитаници за успешна реализация в свят на динамични промени и нови предизвикателства.