Всички материали, с които разполагаме - видео, следи от удари по корабите, останки, са дадени на нашите съюзници, които имат съответните лаборатории да установят произхода на тези дронове. Жалко е, че имаме политици, които изкарват, че съюзниците ни ги е страх да назоват произхода на атаките. А да се водиш от недоказани обвинения, не е най-доброто в случая и в никакъв случай не обслужва истината.

Това заяви от Сливница премиерът Румен Радев, запитан за резултати от разследването за произхода на останките от дронове. "Колко пъти да го свикаме този КСНС? Нека реши президентът. Но ние сме предприели всички необходими мерки, за да гарантираме сигурността, охраната и наблюдението на нашите териториални води. Поискали сме помощ от нашите съюзници, но за съжаление тя идва периодично. Най-важно е радиолокационното наблюдение на морското пространство. За такива ниско летящи дронове то може да се осъществява само с радиолокационно наблюдение от въздуха. Ние в национален мащаб не разполагаме с такива средства, разчитаме на съюзници. Но тези самолети не летят постоянно, те се извършват епизодично", каза премиерът. И допълни, че най-големият проблем на атаките с дронове, е тяхната детекция. И след това възможността за активното им противодействие.

Той бе категоричен, че икономическата зона в Черно море, е неутрална и страната ни има отговорност само за аварийно търсене и спасяване.

"България се справя невероятно с това, и аз искам да поздравя всички военнослужещи от Военноморските и Военновъздушните сили, които дори в тежки условия и с риск, показват безупречна дейност и професионализъм. Спасяват човешки животи", допълни Радев.

За предотвратяване на атаките, той бе категоричен, че са взети всички възможни мерки.

"В крайбрежната зона сме концентрирали и радари, и зенитно-ракетни комплекси. Пребазирани сме с дежурство и вертолети Кугър, и самолети Су-25. МиГ-29 си водят своето постоянно дежурство, F-16 прави периодично патрулиране. Пребазираме и самолети L-39. Военноморските сили също са в пълна готовност. Но големият проблем, е че в това огромно пространство ние нямаме надеждно наблюдение и разузнаване", каза премиерът. Той бе категоричен, обаче, че краят на атаките може да дойде само с края на войната в Украйна.

Той се обърна към ГЕРБ, с думите, че земята не е плоска, а "е кръгла, все пак, въпреки че може би в техните представи, е плоска".

"Трябва да знаят, че когато сложим един радар на брега на морето, той не може да наблюдава на 100 км нисколетящи, малоразмерни летящи цели, да не говорим за морските дронове с малка отразяваща повърхност. Ако г-н Борисов, когато подписа договора за F-16, който има синтетика "Перчър рейдър" на борда си, и ISA радар, наистина ново поколение, за 2 часа във въздуха, може да наблюдава всичко на земята и морската повърхност. Ако г-н Борисов през 2019 г., беше подписал договора така, че да дойдат самолетите през 2022 г., а не 6 г. по-късно и то не цялата ескадрила, ако имахме оперативно подготвена ескадрила с достатъчно подготвени пилоти, сега щяхме да имаме по-добри способности. Ако бяха достатъчно далновидни всички тези политици, които бяха на власт толкова години, да бяха инвестирали огромни суми в самолети като "Посейдон" и френския "Атлантик", в момента щяхме да имаме по-често наблюдение на морето", заяви Радев. И призова политиците все пак да си дават по-реална представа за какво става въпрос.

"Как да осигурим непрекъснато наблюдение на това голямо морско пространство? Нямаме толкова кораби, не можем да ги поставим през 10 км. Нашата икономическа зона е с над 500 км граница. Ако една антидрон система има радиус на действие около 5 км, колко такива трябва да разположим, на колко кораба, за да защитим това пространство? Едно е да говориш пожелателно и да искаш, друго е да имаш. Тези, които искат да имаме, да бяха инвестирали в такива системи, докато бяха на власт", каза още Радев.

Очаквайте подробности!