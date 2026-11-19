Над 322 хил. евро за отопление и творческа дейност на Държавния куклен театър и Театрално-музикалния продуцентски център – Варна бяха подкрепени от Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет. Средствата са предвидени в проектобюджета на Община Варна за 2027 г., като предложенията предстои да бъдат разгледани и от комисията по финанси и бюджет.

Най-голямата сума е за ТМПЦ – Варна. За отоплението на двете му сцени – основната и „Филиал", са поискани 139 200 евро за закупуване на 80 хил. литра гориво. Още 120 хил. евро са предвидени за творческата дейност на институцията.

Държавният куклен театър също ще разчита на общинска подкрепа. За отоплението на сградата са заложени около 37 300 евро, с които ще бъдат осигурени близо 21 500 литра гориво. Други 25 600 евро са поискани за създаване на нови спектакли и развитие на творческата дейност.

По време на заседанието беше поставен и проблемът с лошото състояние на сградата на ул. „Мусала" №7, където репетират три от съставите на Хорова школа „Проф. Марин Чонев", както и творци от други културни институции, включително Варненската опера.

Сред посочените проблеми са пропаднал под, течове от покрива, падаща мазилка, влага и мухъл.

Амортизирани са също осветителните тела, климатиците и музикалните инструменти. Хористите настояват за спешен ремонт, тъй като състоянието на сградата затруднява репетиционната им дейност.

От общинската администрация съобщиха, че вече е изготвена количествено-стойностна сметка за цялостен ремонт. Ако финансовите възможности на общината позволят, средствата ще бъдат заложени в бюджета за следващата година. Преди това обаче трябва да бъдат изпълнени няколко процедури, тъй като сградата има и други съсобственици. Необходими са съгласуване с тях, енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт. Междувременно ще се търсят и допълнителни възможности за финансиране.

Комисията даде положително становище и за предложението Община Варна да стане партньор на новия български сериал „Летище", който се снима основно в морската столица. Исканата финансова подкрепа е 50 хил. евро, а предложението е препратено към комисията по финанси и бюджет.

Продукцията е драматична комедия, в която Варна и летището заемат централно място.

Голяма част от действието се развива в града и на разпознаваеми градски и крайморски локации. Чрез националното телевизионно излъчване екипът цели да представи морската столица като динамичен европейски град и да привлече туристически интерес към нея.

В актьорския състав са Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова и Неда Спасова. Сценарист е Александър Чобанов, а режисьори на отделни епизоди са Ники Илиев и Тодор Чапкънов.

Съветниците дадоха принципно съгласие и за партньорство между общината и онлайн телевизия за отразяване на културни и обществени събития. Предложени са две предавания на стойност 29 200 хил. евро без ДДС.

Друга национална телевизия предлага 12-месечно медийно партньорство за 33 хил. евро без ДДС. То включва отразяване на културния календар, фестивали, концерти, изложби и проекти по фонд „Култура", както и репортажи, интервюта и дигитално съдържание. Целта е популяризиране на културния живот във Варна и утвърждаване на града като туристическа дестинация.

Комисията разгледа и предложение за дългосрочно наемане на Лятното кино в район „Младост", което в момента е предоставено за управление на ОП „Спорт – Варна". Искането е внесено от управителя на „Лятно кино" ЕООД с намерение обектът да бъде превърнат в културно пространство с редовни кинопрожекции. Съветниците подкрепиха предложението и го препратиха към комисията по собственост и стопанство.

Принципна подкрепа получи и идеята за възстановяване на професионалния ансамбъл за народни песни и танци „Варна". Предвижда се създаването на културен институт, който да съхранява, развива и популяризира българския фолклор.

Ансамбълът е съществувал във Варна от 1975 до 1992 г. и е изнасял над 120 концерта годишно. Идеята е възстановената формация да обедини оркестър от народни инструменти, хор и танцов състав. Сред основните ѝ задачи ще бъдат професионалната реализация на млади изпълнители, предаването на знания между поколенията, създаването на нови сценични произведения и представянето на варненския фолклор на национални и международни форуми.

В дневния ред беше включено и искане за 5500 евро за културния форум „Памет и бъдеще", посветен на Международния ден на ромите – 8 април 2027 г. Инициативата е на Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата", което предлага средствата да бъдат заложени в общинския бюджет за следващата година.