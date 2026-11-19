Никой не ни е предлагал помощ да вдига съюзни изтребители, да влияе или да унищожава дронове, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при изслушването му в парламентарната ресорна комисия.

Стоянов отговори на въпрос на депутата Александър Узунов от „Прогресивна България" във връзка с последните атаки срещу кораби в черноморския регион и сътрудничеството с Румъния.

Фалшива е информацията, че Румъния ни е предлагала помощ за унищожаване на дронове, заяви Стоянов. Политически лидери от една парламентарна група подеха този рефрен, представен от бивш политически офицер и сегашен член на световнонеизвестна НПО, добави той, цитиран от БТА.

С министъра на отбраната на Румъния набелязахме мерки за по-нататъшно взаимодействие за противодействие на ударите по корабите в Черно море, посочи министърът на отбраната.

Румъния е унищожила два морски дрона, каза той. На тези, които твърдят, че въоръжените сили на България могат да унищожават дронове в икономическата зона и сравняват нашата ситуация с тази в Румъния, бих предложил да прочетат протокола, който определя юрисдикцията на газовите платформи и чл. 60 от Конвенцията на ООН по морско пространство, добави Димитър Стоянов.