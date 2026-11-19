Районният център 112 – София отвори врати за трима ученици в рамките на инициативата „Оператор за един ден", организирана от Дирекция „Национална система 112" – МВР.

Районният център 112 – София посрещна днес трима дванадесетокласници от столичната Първа английска езикова гимназия, които се включиха в инициативата „Оператор за един ден". За един ден Амелия Хаджийска, Димитър Малинов и Деян Профиров замениха училищното ежедневие с възможността да се докоснат до отговорната и динамична работа на операторите на телефон 112, съобщиха от дирекцията.

След предварително обучение и запознаване със спецификата на дейността, в рамките на симулиран работен процес учениците приеха, обработиха и предадоха сигнали към службите за спешно реагиране. Те имаха възможност да приложат на практика придобитите знания, като задаваха необходимите въпроси, идентифицираха потребностите на обаждащите се и проследяваха процеса по обработване на сигналите.

Младите участници споделиха, че работата на оператора се е оказала сериозно предизвикателство, което изисква концентрация, бърза реакция, отговорност и широк спектър от знания и умения. Те оцениха високо възможността да се запознаят отблизо с една професия, в която всяко действие има значение.

Техни ментори бяха експертите от Дирекция „Национална система 112" Анита Николова и Александър Василев, които в рамките на двудневното обучение ги запознаха с основните етапи при приемането, обработването и предаването на спешни повиквания.

В събитието участие взе и директорът на Първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков.

За успешното си участие в инициативата зрелостниците получиха сертификати и подаръци от директора на Дирекция „Национална система 112" Красимир Димитров. Той подчерта, че с участието си учениците са направили важна крачка към разбирането на една обществено значима професия, в която всяка секунда и всяко правилно решение могат да бъдат решаващи за спасяването на човешки живот.

Инициативата „Оператор за един ден" се организира за първи път от Дирекция „Национална система 112" – МВР. Амбицията е тя да се превърне в традиция и да предостави на много млади хора възможност да се запознаят с работата на Националната система 112, с нейната отговорност и с ключовата ѝ роля за сигурността на гражданите.