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Районна прокуратура – Монтана се включи в координационна среща на институциите във връзка със сигнал за упражнено физическо насилие над малолетно дете в село Замфирово, съобщиха от следствието.

Срещата е свикана в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Тя е организирана от дирекция „Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане в Берковица.

Основната цел е била да се съгласуват действията на ангажираните институции и специалисти и да се набележат конкретни мерки за подкрепа на пострадалото дете, както и за работа с останалите деца, имащи отношение към случая.

Вече е започнала работата с психолог, който да осигури необходимата емоционална и психологическа подкрепа на пострадалото дете. Специалисти от Центъра за обществена подкрепа са предприели действия за работа със съучениците му. Целта е да се създаде подходяща подкрепяща среда и да се предотвратят възможни негативни последици за децата, засегнати от ситуацията.

Паралелно с това инспектор от Детска педагогическа стая е започнал работа с трите малолетни деца, посочени като извършители в сигнала. С тях ще работи и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Предприетите мерки са насочени към защита на интересите на пострадалото дете, осигуряване на необходимата подкрепа и предотвратяване на подобни прояви на насилие.

Районна прокуратура – Монтана продължава взаимодействието си с компетентните институции, всяка от които действа в рамките на своите правомощия.