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30-годишен мъж е обвинен за палеж на два автомобила в Пирдоп. Той е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Под ръководството на Районна прокуратура – Елин Пелин, Териториално отделение – Пирдоп, се води разследване за палеж на имущество със значителна стойност, съобщиха от прокуратурата.

Около 00,23 ч. на 14 ноември 2026 г. в града били запалени два леки автомобила – „Мерцедес" и „Мазда", собственост на местен жител.

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествието, претърсване и изземване. Изискани и приобщени са записи от камери за видеонаблюдение, а също са разпитани свидетели.

В резултат на процесуално-следствените действия и оперативно-издирвателните мероприятия е установен заподозрян за деянието. С постановление на прокурор като обвиняем е привлечен Я.М., на 30 години, който е осъждан.

Обвинението е по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянния му арест.