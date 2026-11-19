Икономическият ефект за София от домакинството на три международни скейтборд състезания ще бъде десетки милиони евро. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев на брифинг пред журналисти, след като Столичният общински съвет (СОС) одобри финансиране от общинския бюджет в размер до 9,6 млн. евро за организирането на събитията и изграждането на скейтборд площадка, информира БТА.

„Това е инвестиция в градската икономика, а не просто подкрепа за състезание, федерация или посредници", каза Терзиев. Той уточни, че Световната скейт федерация не е посредник. По думите му скейтбордът е олимпийски спорт, който набира все по-голяма популярност, а международните състезания ще влеят свежи средства в икономиката на града.

„Разчетът показва много ясно колко милиона се очакват от нощувки, от допълнителни разходи, които да се направят", посочи кметът. Той допълни, че скейтборд съоръжението, което ще бъде изградено, ще бъде сертифицирано и ще може да се използва от спортисти от цяла Югоизточна Европа.

„Ако не се справим, ще може да ме критикувате. Аз пък съм много амбициран да ви покажа, че всичко ще стане както трябва в срок", заяви Терзиев.

В отговор на журналистически въпрос той обясни, че от общата сума от 9,6 млн. евро два милиона евро годишно ще бъдат отделяни за лицензи, а останалите 3,5 млн. евро ще са за логистика и организация. Според него инвестицията е оправдана, тъй като ще донесе средства, които могат да помогнат за решаването на наболели проблеми на града.

Васил Терзиев подчерта, че Столичната община инвестира стотици милиони евро в инфраструктура, транспорт, паркове и осветление. По думите му е изключително важно да се мисли дългосрочно за икономическото развитие на София, а трите международни състезания са инструмент за това, а не просто подкрепа за един спорт.

СОС одобри отпускането на до 9,6 млн. евро за тригодишната международна програма „Sofia World Skate Capital" за периода 2027–2029 г. Тя включва олимпийски квалификационни състезания за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., надпревари от Световната купа, както и съпътстващи международни спортни, младежки и бизнес инициативи в София.