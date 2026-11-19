" България наистина е в беда, но не е на прага на катастрофа. Безпрецедентно големи суми отиват за задлъжняване на страната и за увеличение на размера на държавния дълг". Това коментира финансистът и бивш министър на финансите Милен Велчев по Би Ти Ви.

По думите му правителството добре осъзнава сериозността на проблема. "И премиерът, и министърът на финансите отчитат колко сериозен е проблемът и заявяват готовността си да го решат. Но не ми харесва липсата на амбиция. Бих искал да видя сериозна фискална консолидация", каза той.

Според него е много по-уместно е да се увеличат разходите, отколкото да се намалят приходите. "Приходите вървят по-добре отпреди пет години. Не е лесно да се прави фискална консолидация", коментира още Велчев.

По думите му бюджетът винаги може да бъде по-реформаторски и по-амбициозен "Признавам усилията на правителството с дефицита. Няма мерки, които да са популярни за намаляването на бюджетния дефицит", каза той.

И направи сравнение с времето, в което заема поста на министър на финансите през 2001 г. "Наследството, което заварихме ние, е много по-поносимо от това, което Иван Костов е заварил от Жан Виденов навремето", каза той. По думите му е заварил скромен бюджетен дефицит.