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В търновската болница спасиха 11-годишно със заседнало чуждо тяло в хранопровода. С ендоскопска интервенция само за минути екип от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" предотвратил фатални последици.

Момчето е постъпило в областната болница в понеделник вечерта. Специализантът д-р Алекс Дачовски установява, че то не може да преглъща течности и храна, а състоянието му прогресивно се влошава.

Моментално е бил сформиран екип от гастроентеролога д-р Илко Костурков, педиатъра д-р Валентин Точков и анестезиолозите д-р Ваня Лъчезарова и д-р Мирослава Маринова, които извършват ендоскопско отстраняване на чуждото тяло.

Манипулацията е извършена под анестезия. Лекарите установили, че става въпрос за голямо парче месо, което било заседнало в хранопровода. То започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата.

Светкавичната реакция се оказва решаваща, тъй като забавянето, свързано с транспортиране до друго лечебно заведение в София, би могло да доведе до тежки усложнения, включително масивен кръвоизлив.

„Цялата процедура ни отне по-малко от 10 минути", казват от екипа.

При по-продължителния престой на тези чужди тела в хранопровода има риск от много масивни кръвоизливи, опасни за живота, поясняват гастроентеролозите.

11-годишното дете вече е изписано от болницата.