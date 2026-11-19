От 20 ноември до 28 декември 2026 г. коледното градче ще посреща столичани и гости на София с ледена пързалка, музика, арт и фермерски базар и забавления за цялото семейство

На 20 ноември в парка пред НДК ще бъде официално открит Sofia Christmas Fest. Водещи на празничната вечер ще бъдат Део и Вики Терзийска. Фестивалът е едно от най-очакваните празнични събития в столицата, което до 28 декември ще превърне пространството пред НДК в приказно коледно градче, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Официалното откриване ще бъде на 20 ноември от 18:30 часа със специално акробатично шоу на лед и концерт на живо. В 18:45 ч. започва акробатичното шоу на лед, което публиката ще може да гледа край пързалката или на екрана при сцената.

Всеки ден от 11:00 до 22:00 часа Sofia Christmas Fest ще посреща столичани и гости на града с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки, празнична музика, арт и фермерски базар и специално подбрана атракционна програма за малки и големи.

Ледена пързалка всеки ден до 23:00 ч.

Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души. Посетителите ще разполагат с над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст ще се допускат само с придружител. Билети могат да се купят на място или онлайн чрез Eventim.

По 1 евро от всеки продаден билет за пързалката ще бъде дарено в подкрепа на кампанията „Направи го сега". Сред благотворителните инициативи на фестивала е и „От дете за дете – Стани Таен Дядо Коледа", организирана в партньорство с Ротари.

Коледни разходки и забавления за цялото семейство

От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус" ще предлага коледни разходки по улиците на София.

В парка пред НДК децата и техните семейства ще могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки.

На арт и фермерския базар български артисти, занаятчии и производители ще предложат ръчно изработени подаръци, празнични изделия и разнообразни фермерски продукти. Посетителите ги очакват още празнична музика, храни и напитки.

Sofia Christmas Fest получи международно признание с номинация в платформата European Best Destinations – една от популярните европейски туристически платформи, специализирани в представянето и популяризирането на атрактивни дестинации за пътуване.

Sofia Christmas Fest 2026 накратко: