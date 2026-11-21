- Беше върнат преди дни след осуетен опит да бъде продаден онлайн в Естония за 15 000 евро
- Експерт: Не е мощехранителница, а ставротека
- През 1999-а от светата обител изчезват и други ценности, чиито следи се губят до днес
Частица от Честния кръст, на който е разпнат Исус Христос, се е съхранявала в мощехранителница от 1645 г. Тя е била открадната преди 27 г. от Бачковския манастир и върната преди дни в България след опит да бъде продадена на аукцион в Естония.
Това твърдят двама изкуствоведи - главният асистент в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките Дарина Бойкина, чиято дисертация е за църковната утвар в България от периода на османската власт, и Александра Трифонова, която преподава византийско изкуство в Месинския университет в Италия и е изследвала реликвата.
"Тази мощехранителница е изключително ценна – с връщането се възстановява част от изгубеното ни културно наследство. Тя е невероятно произведение на изкуството, а едно от важните неща е, че
на нея има подробен дарителски надпис,
от който знаем, че в този реликварий се е съхранявала частица от Честния кръст и че е създаден през 1645 г. със средства на тогавашния игумен на манастира Матей. Това я прави ценен исторически извор, защото за този игумен се знае страшно малко", казва Бойкина.
Изкуствоведът Александра Трифонова, която преподава в Италия, отива още по-далеч.
"Преди всичко трябва да се уточни, че този артефакт не е мощехранителница, а ставротека. Разликата е, че в мощехранителницата се съхраняват частици от костите на светии, докато в ставротеката - частица от Честния кръст Господен, на който е бил разпънат Христос.
За това, че въпросната реликва е ставротека, свидетелства гръцкият дарителски надпис по нейната периферия, който в превод на български гласи: "Кутия на Честния и Животворящ Кръст (притежание) на манастира "Богородица Петрициотиса" Бачково. С иждивението на проигумена йеромонах Матей, 1645 г.", казва тя. И допълва, че освен надписа за предназначението свидетелства и централното изображение на Разпятие Христово, което има пряка връзка със самия
Кръст на Разпятието, частица от който се е съхранявал в ставротеката
"Тя има формата на енголпие - вид нагръден реликвиар, предназначен да се носи на шията чрез верижка и да предпазва своя притежател от зло. Подобни ставротеки се срещат сравнително рядко, тъй като обикновено те са с по-големи размери и по правило се съхраняват в олтара на храм. Именно поради това тази ставротека е особено оригинална", подчертава Трифонова.
Ставротеката е изработена от сребро и злато,
освен Разпятието на нея има и флорални мотиви.
"Тя е произведение на златарското изкуство от XVII век, а от този период има изключително малко запазени предмети и всяка намерена частица допълва картината на това време. Художественото изпълнение е на много високо ниво, но на този етап не можем да определим откъде произхожда златарят, който я е изработил, и към коя художествена школа принадлежи. Когато бъде върната в манастира, тепърва може да бъде изследвана", допълва Дарина Бойкина.
За самата кражба от Бачковския манастир "Успение Богородично" се знае малко – има сведения, че извършителите са влезли с взлом, но не са били заловени, а давността за престъплението е изтекла отдавна, наказателното производство е прекратено, а материалите по него – унищожени.
"Единствената открадната вещ, ползвана като религиозна утвар – за свещенослужения, е именно реликварият, засечен в Естония и предаден на нашите власти. Наред с него са взети още 7 мощехранителници, няколко евангелия и 7 престолни кръста със сребърен обков, те са били музейни експонати.
Нито една от тези други вещи не е намерена до настоящия момент", казва прокурорът Анна Викова, която наблюдава делото за изнасянето от страната ни на открития в Естония реликварий.
Според нея има данни, че в него са съхранявани мощи на св. Кирик и Юлита, но не е ясно кога, както и дали те са били вътре в момента на кражбата. Тази информация се разминава с казаното от изкуствоведите.
Обява за продажбата на реликвата имало в сайта на естонски аукцион
през май т. г., като се предлага на първоначална цена от 15 000 евро. Познавачи на културното наследство, чиято самоличност от прокуратурата на този етап пазят в тайна, подават сигнал и така е образувано досъдебно производство за изнасянето на реликвария от България. На този етап няма данни естонският гражданин, предложил мощехранителницата за продажба, да е свързан с кражбата отпреди 27 г.
"По оценката, ползвана за търга, стойността е била между 20 и 25 хил. евро. Ако наддаването се беше състояло, никой не би могъл да каже до каква цена би се стигнало. Важното е, че
мощехранителната е в много добро състояние, била е съхранявана от ценител",
допълва Викова. Търгът обаче е осуетен от властите в Естония.
"Още през лятото се свързаха с мен от тамошната комисия, която се занимаваше с този реликварий, подходът им беше много професионален и това е впечатляващо.
Трябва да сме много благодарни за всичките усилия, които са положили от естонската страна", коментира Дарина Бойкина. На 11 ноември т. г. реликварият е предаден в Талин на представители на нашите министерства на културата и на вътрешните работи.
В момента се правят експертизи на мощехранителницата,
като се очаква след това тя да бъде върната в Бачковския манастир.
Игуменът eпископ Сионий казва, че нищо не знае за кражбата, тя се е случила много преди той да бъде изпратен там. Няма и служители в манастира, които да помнят какво точно е станало през 1999 г. Кражбата от края на 90-те години не е единствената загуба на ценна църковна утвар от Бачковската обител.
Според Дарина Бойкина са изчезнали значими предмети и при предаването на обителта от гръцкото духовенство на българското в края на XIX век.
"Това, с което светата обител разполага в момента, е само малка част от съкровищата, които са били там до Освобождението", обобщава тя.