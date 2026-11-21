Беше върнат преди дни след осуетен опит да бъде продаден онлайн в Естония за 15 000 евро

Експерт: Не е мощехранителница, а ставротека

През 1999-а от светата обител изчезват и други ценности, чиито следи се губят до днес

Частица от Честния кръст, на който е разпнат Исус Христос, се е съхранявала в мощехранителница от 1645 г. Тя е била открадната преди 27 г. от Бачковския манастир и върната преди дни в България след опит да бъде продадена на аукцион в Естония.

Това твърдят двама изкуствоведи - главният асистент в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките Дарина Бойкина, чиято дисертация е за църковната утвар в България от периода на османската власт, и Александра Трифонова, която преподава византийско изкуство в Месинския университет в Италия и е изследвала реликвата.

"Тази мощехранителница е изключително ценна – с връщането се възстановява част от изгубеното ни културно наследство. Тя е невероятно произведение на изкуството, а едно от важните неща е, че Откритата в Естония ставротека е изключителна културна ценност и значимо произведение на изкуството. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

на нея има подробен дарителски надпис,

от който знаем, че в този реликварий се е съхранявала частица от Честния кръст и че е създаден през 1645 г. със средства на тогавашния игумен на манастира Матей. Това я прави ценен исторически извор, защото за този игумен се знае страшно малко", казва Бойкина.

Изкуствоведът Александра Трифонова, която преподава в Италия, отива още по-далеч.

"Преди всичко трябва да се уточни, че този артефакт не е мощехранителница, а ставротека. Разликата е, че в мощехранителницата се съхраняват частици от костите на светии, докато в ставротеката - частица от Честния кръст Господен, на който е бил разпънат Христос.

За това, че въпросната реликва е ставротека, свидетелства гръцкият дарителски надпис по нейната периферия, който в превод на български гласи: "Кутия на Честния и Животворящ Кръст (притежание) на манастира "Богородица Петрициотиса" Бачково. С иждивението на проигумена йеромонах Матей, 1645 г.", казва тя. И допълва, че освен надписа за предназначението свидетелства и централното изображение на Разпятие Христово, което има пряка връзка със самия

Кръст на Разпятието, частица от който се е съхранявал в ставротеката

"Тя има формата на енголпие - вид нагръден реликвиар, предназначен да се носи на шията чрез верижка и да предпазва своя притежател от зло. Подобни ставротеки се срещат сравнително рядко, тъй като обикновено те са с по-големи размери и по правило се съхраняват в олтара на храм. Именно поради това тази ставротека е особено оригинална", подчертава Трифонова. Анна Викова, прокурор по делото за изнасяне на реликвария от страната ни СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

Ставротеката е изработена от сребро и злато,

освен Разпятието на нея има и флорални мотиви.

"Тя е произведение на златарското изкуство от XVII век, а от този период има изключително малко запазени предмети и всяка намерена частица допълва картината на това време. Художественото изпълнение е на много високо ниво, но на този етап не можем да определим откъде произхожда златарят, който я е изработил, и към коя художествена школа принадлежи. Когато бъде върната в манастира, тепърва може да бъде изследвана", допълва Дарина Бойкина.

За самата кражба от Бачковския манастир "Успение Богородично" се знае малко – има сведения, че извършителите са влезли с взлом, но не са били заловени, а давността за престъплението е изтекла отдавна, наказателното производство е прекратено, а материалите по него – унищожени.

"Единствената открадната вещ, ползвана като религиозна утвар – за свещенослужения, е именно реликварият, засечен в Естония и предаден на нашите власти. Наред с него са взети още 7 мощехранителници, няколко евангелия и 7 престолни кръста със сребърен обков, те са били музейни експонати.

Нито една от тези други вещи не е намерена до настоящия момент", казва прокурорът Анна Викова, която наблюдава делото за изнасянето от страната ни на открития в Естония реликварий.

Според нея има данни, че в него са съхранявани мощи на св. Кирик и Юлита, но не е ясно кога, както и дали те са били вътре в момента на кражбата. Тази информация се разминава с казаното от изкуствоведите.

Обява за продажбата на реликвата имало в сайта на естонски аукцион

през май т. г., като се предлага на първоначална цена от 15 000 евро. Познавачи на културното наследство, чиято самоличност от прокуратурата на този етап пазят в тайна, подават сигнал и така е образувано досъдебно производство за изнасянето на реликвария от България. На този етап няма данни естонският гражданин, предложил мощехранителницата за продажба, да е свързан с кражбата отпреди 27 г. Изследователката на църковната утвар от османския период Дарина Бойкина СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"По оценката, ползвана за търга, стойността е била между 20 и 25 хил. евро. Ако наддаването се беше състояло, никой не би могъл да каже до каква цена би се стигнало. Важното е, че

мощехранителната е в много добро състояние, била е съхранявана от ценител",

допълва Викова. Търгът обаче е осуетен от властите в Естония.

"Още през лятото се свързаха с мен от тамошната комисия, която се занимаваше с този реликварий, подходът им беше много професионален и това е впечатляващо.

Трябва да сме много благодарни за всичките усилия, които са положили от естонската страна", коментира Дарина Бойкина. На 11 ноември т. г. реликварият е предаден в Талин на представители на нашите министерства на културата и на вътрешните работи.

В момента се правят експертизи на мощехранителницата,

като се очаква след това тя да бъде върната в Бачковския манастир.

Игуменът eпископ Сионий казва, че нищо не знае за кражбата, тя се е случила много преди той да бъде изпратен там. Няма и служители в манастира, които да помнят какво точно е станало през 1999 г. Кражбата от края на 90-те години не е единствената загуба на ценна църковна утвар от Бачковската обител.

Според Дарина Бойкина са изчезнали значими предмети и при предаването на обителта от гръцкото духовенство на българското в края на XIX век.

"Това, с което светата обител разполага в момента, е само малка част от съкровищата, които са били там до Освобождението", обобщава тя.