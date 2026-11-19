Три основни групи от проблеми има бюджетът за 2027 г. Това коментира съпредседателят на "Възраждане" Цончо Ганев по Би Ти Ви.

"Очакваме прокуратурата да вземе всичко, което изложихме като фактология и да започне разследване. Първо бюджетът посяга на доходите на най-бедните - това са 35-40%. Второ е вдигане на данъци. Третото е тегленето на нов 18-милиарден дълг", каза Ганев.

Той описа вдигането на пенсиите като нереалистично. "Вдигането на данъците - на самоосигуряващите се, на всички семейства с недвижимо имущество в страната, това води до вдигането на данъците на всички. Третото е 18 млрд. да изтегли това правителство. Ние този бюджет не го подкрепяме. Добрите предложения нямат политическа окраска и трябва да се подкрепят", каза още той.

По думите му "Възраждане" ще реши как да гласува на избора за ВСС утре сутринта.

Цончо Ганев коментира и темата за внесения от партията законопроект за българския език, който цели да защити българския език от навлизането на чуждици и от използването на чужди езици в държавните институции и публичното пространство.

„500 години турско робство. Има няколко причини да се запазим като народ. Първо и основно е православната ни вяра. Второ е езикът и трето е семейството като градивна единица. Това са основополагащите неща, за да оцелеем в тези най-мракобесни времена", заяви Цончо Ганев.

По думите му българският език е подложен на сериозен натиск заради навлизането на чужди думи и различни форми на общуване. Според него е необходимо поне държавните институции и надписите на публични места да използват задължително българския книжовен език. Законопроектът според него не би се отразил на международни конференции и срещи, в които участват представители на различни държави и се използва английски или друг общ работен език. Ганев обясни, че в подобни случаи ще се предвиждат преводачи или предварително ще се определя работен език. Според него законопроектът не регулира езика, на който се водят международните срещи, а се отнася до официалните надписи и обозначенията на държавните институции.

Според него България трябва да следва примера на европейски държави като Франция, Полша, Унгария и Румъния, където местният език има водещо място в публичната комуникация на институциите. Като пример той посочи полицейските автомобили и настоя, че надписите върху тях трябва да бъдат на български, а не приоритетно на английски език.

„Не е нормално на всяка една държавна институция да се разпространяват чужди езици. Не е нормално", заяви още съпредседателят на „Възраждане".