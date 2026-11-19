София печели делото за „Капитолия" и на втора инстанция.

Това съобщи във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев. Победата идва след повече от 2 години и половина чакане, пише Терзиев. И допълва, че близо 3 хил. кв. м в сърцето на Борисовата градина са публична общинска собственост и незаконната автокъща трябва да се предаде на общината. Това е потвърдил съдът.

"Това е голяма победа за София. И зад нея стои история, която започва много преди появата на автокъщата. Още през 1919 г. този терен е бил част от Борисовата градина. Тук е имало зелени площи, място за отдих, детски атракциони. После оградите започват да изглеждат по-силни от закона. Появяват се частни претенции и опити теренът да бъде придобит по давност. И така място, което повече от век е част от Борисовата градина, се превръща в луксозна автокъща зад ограда - символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края", пише столичният кмет.

"Водихме и други производства, защитавахме правата на общината, предприехме действия срещу незаконните конструкции и използвахме законовите възможности, за да не позволим този казус да остане поредната забравена битка. Знам колко лесно е човек да свикне с оградите в София. Да приеме, че щом нещо е заградено от десетилетия, значи вече е загубено. Че някой някога е решил въпроса и няма смисъл да се борим. Отказвам да приема това", категоричен е той. И допълва, че заедно с администрацията си ще продължи да се бори и за другите терени в града, за които отдавна софиянци са изгубили надежда.

"Всяка от тези битки е различна. Някои се решават с багер и флекс. Други - с години работа на юристи, с документи, доказателства и упоритост. Общото между тях е, че не сме готови да се откажем от собствеността на София само защото връщането ѝ е трудно. А за „Капитолия" вече можем още по-смело да мечтаем и за следващата стъпка. Преди повече от сто години това място е било част от Борисовата градина. И отново ще бъде. София си връща територии. Продължаваме", категоричен е Терзиев.

6 иска за собствеността на къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина е завела Столичната община. Те са срещу дружеството, което ги стопанисва - "Парк Мария Луиза" АД. Това обяви зам.-кметът по правни въпроси на столицата Стефан Дъров по време на отчета на кмета Васил Терзиев за 3 г. от началото на мандата му.

Мажоритарния дял в "Парк Мария Луиза" АД държи "Аквапарк Мария Луиза", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка, а миноритарния - общинското дружество "Софийски имоти". Летният театър и къпалнята стоят заключени от години и се рушат.

В миналото мажоритарните собственици внасяха идейни проекти за ремонт на къпалнята, които предвиждаха спа център и хотел. Имаше и неуспешен опит за замяната им срещу други апетитни общински имоти.

За "Капитолия" има план там да бъде изграден подземен паркинг. Освен това идеята е теренът на автокъщата да се озелени и да стане част от парка. След окончателното спечелване на съдебния спор и влизане във владение, общината ще премине към следващия етап: премахване на останалите сгради на терена и реализиране на визията за неговото пълно благоустрояване като част от зелената система на София.

Сагата с „Капитолия" датира от 2000 г., като през годините опитите на общината да влезе във владение на имота бяха системно блокирани чрез „процедурни хватки" и „фиктивни дела". Решителният етап започна на 20 май тази година, когато администрацията на кмета Васил Терзиев премина към принудително изпълнение на заповедта за премахване, потвърдена окончателно от съда.