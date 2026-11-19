Тя няма да се върне по финансови причини поне в следващите 10-15 г., беше казал той в средата на октомври

Поне до 2035 г. нашата визия е въобще да не се занимаваме с наборна служба, а напротив - да усилваме доброволния резерв и службата в него.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на изслушването си в ресорната комисия в Народното събрание.

За последно Стоянов коментира темата пред БНТ в средата на октомври, като обясни, че е планирана промяна в Закона за резерва на въоръжените сили, и засега нямат намерения да връщат задължителната наборна служба. Иначе през декември трябва да има кръгла маса за планираните промени за резерва, каза министърът.

"Трябва да подготвим мобилизационния резерв, физически лека-полека тези хора отпадат след спирането на наборната служба след 2008 г. Тя няма да се върне по финансови причини поне в следващите 10-15 г. Но който има желание, има доброволна служба в резерва, като има курсове по 2-3 месеца за подготовка", заяви тогава военният министър.