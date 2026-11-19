Кибершпионаж с такава продължителност предполага финансиране от държави, като най-популярните са Китай, Русия, Иран, Северна Корея.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНР, след като вчера стана ясно, че държавните институции у нас са били обект на шпионаж от международни хакери в продължение на 5 г.

"Това, което хем ни казват, хем не ни казват, е, че това е кибершпионска операция. Кибершпионажът не е дейност, която извършват криминални групи онлайн. Национални държави събират информация чрез кибершпионаж от и срещу други държави. Като влизат, те не знаят какво ще намерят, но търсят всяка възможна информация, която след това да окрупнят и да видят могат ли да я използват за нещо", обясни Божанов, който бе и министър на електронното управление в правителството на Кирил Петков.

Според него вече има информация, че най-вероятните виновници за шпионажа над държавната администрация са от Китай или Русия. Но бе категоричен, че управляващите от "Прогресивна България" едва ли ще си позволят да назоват някоя от двете държави.

"На база на всички косвени белези и всичко изнесено, а и информация, която имам, това е по-вероятният произход на кибершпионажа, като Китай е на първо място по вероятност, на второ е Русия", каза Божанов. И бе категоричен, че още в края на 2021 г., когато става министър във вече несъществуващото министерство на електронното управление, е установил, че държавата е абсолютно пробита.

"Хакерски атаки можеха да се правят не от национални държави, а от 16-годишни деца. Затворихме по-лесните "входове" и приехме план за спешни мерки след Заседание на Съвета по киберсигурност. След това беше изготвен договор, който да запуши всички тези дупки. Всичко обаче е класифицирана информация. Не стигна времето, защото знаете колко бързо падна правителството на Кирил Петков, всичко това да бъде изпълнено. Това, което в момента се изпълнява, е на база на това, което беше планирано тогава. Ако бяха изпълнени мерките тогава, нямаше да има нужда днес да си говорим за това", каза той.

Според него няма риск да се прескочи от цивилната системата към системата за класифицирана информация, тъй като класифицираната се обменя на хартия, а ниво "Поверително" се обменя чрез електронна система, но тя е отделена от всичко останало, както е по всички стандарти.

"През последната година и половина от ДБ сме предлагали законопроект за създаване на Агенция за киберсигурност, за да има един орган, който да се занимава само с това - професионално и сериозно, да има ясна отговорност. Тази агенция да направи така, че по-бързо да се случват нещата. Най-вероятно съвсем скоро ще внесем този законопроект в парламента", каза Божанов.

Инфраструктурата, която е била обект на атаката, принадлежи на Държавна агенция "Електронно управление", която е създадена 2016 г., уточни той.

Засега е ясно, че от 2021 г. хакерите поддържали неоторизиран достъп до инфраструктурата, чрез която държавните институции обменят информация, придвижвали са се между отделни нейни компоненти и са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавата. Активността е оставала незабелязана години наред, защото досегашните средства за защита не са работили като единна, интегрирана система.

От дигиталното министерство заявиха, че инцидентът е открит благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път дава единна картина на случващото се в държавните мрежи. Без нея тази активност най-вероятно щяла да остане скрита за неопределен период от време.

Междуведомствената работна група, в която участват Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, МВР, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност", Служба „Военно разузнаване", Държавна агенция „Разузнаване" и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление", с подкрепата на „Информационно обслужване" АД и международни партньори в областта на киберсигурността, изпълнява приетия от Съвета по киберсигурността план за справяне с инцидента.

В първата фаза е бил установен пълният мащаб на компрометирането. Във втората фаза засегнатата среда е била изолирана, засилен е бил контролът върху достъпа до критичните системи и е била прекъсната връзката на атакуващите с тяхната инфраструктура. В третата фаза са прекратени всички неоторизирани достъпи установени към момента.

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани.