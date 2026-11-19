Даваме и 410 млн. евро за нови коли за армията

Проект за придобиване на нови антидрон системи за 125 млн. евро, одобри парламентарната комисия по отбрана на днешното си извънредно заседание.

Той е насочен към повишаване защитата на личния състав, военните формирования, командните пунктове, авиационните и военноморските бази, складовете за въоръжение и боеприпаси.

Предвидено е изграждането на способности на Въоръжените сили за противодействие на дронове, като идеята е това да стане с придобиване на преместваеми (контейнерен тип) и мобилни системи за откриване, проследяване и неутрализиране на въздушни заплахи.

Първият етап на проекта включва доставка и дейности, свързани с експлоатацията на антидрон системите, като е предвидено придобиването на до 10 мобилни и до 10 преместваеми системи. Вторият етап се реализира чрез надграждане и придобиване на оръжейни системи с калибър не по-малък от 30 мм и дронове прехващачи, пише в мотивите към проекта.

Става въпрос за периода от тази година до 2034 г., а проектът е разделен на 2 етапа. Предвидено е пълната готовност да системите да бъде постигната до 2029 г. А дейностите по втория етап ще започнат да се осъществяват при наличието на пари, по допълнителен график. Общата стойност по проекта е 125 млн. евро, като максималната стойност на средствата за антидрон системите е 85 млн., а останалите ок. 40 млн. евро са предвидени за втория етап.

Бе приет и друг проект, който предвижда развитие на транспортните способности на армията. Идеята е да се вземат нови съвременни товарни и специални автомобили, съвместими с автомобилната техника на страните членки на НАТО.

Проектът е по финансовия механизъм SAFE на ЕК, като предвижда да се вземат нови 1040 коли за армията, отново на 2 етапа. За 290 млн. ще бъдат взети 700 превозни средства по първия етап, а по втория - останалите ок. 340 броя. Общата стойност за реализацията на проекта не трябва да надвишава финансовата рамка от 410 млн. евро, се посочва в мотивите.