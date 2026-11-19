Доброволно или насилствено няколко непълнолетни момчета са правили групов секс с връстничка в София. Това проверява столичната полиция, след като се самосезирала след качени клипове в социалните мрежи.

В началото на месеца голяма компания била на детска дискотека. След това продължили купона в дома на едно от момичетата. Там имало алкохол. Участнички в партито разказаха пред Би Би Ви и за употреба на дрога, но от СДВР посочиха, че по-скоро такава няма.

В апартамента имало пълнолетни, но не й родители. По средата на партито група момчета започнали да правят секс с едно от момичетата. Проверката на полицията изяснява дали става въпрос за доброволен контакт или насилствен. От СДВР се самосезирали след като видели публикувани клипове от случая.

"Вече е образувано досъдебно производство, има и наблюдаващ прокурор, като се работи активно по случая“, съобщи пред Би Ти Ви главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР.

Всички участници във видеозаписите са установени. С тях се провеждат разпити и беседи, а на пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа и закрила.

„Осигурили сме психолог. Разговаряно е с момичето. Тя е в защитена среда. Положили сме максимални усилия детето да не бъде допълнително виктимизирано“, обясни Попов. По думите му семейството на момичето е информирано и е до него.

Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят състоянието на момичето по време на партито. За случая е уведомена и Държавната агенция за закрила на детето.

Междувременно СДВР предприема мерки за превенция на детската престъпност. Днес е проведена среща с директорите на общинските и частните средни училища в София.

„Идеята е да си сътрудничим и да си помагаме – както те на нас, така и ние на тях“, заяви Попов.

Случаят предстои да бъде докладван на Софийската районна прокуратура.