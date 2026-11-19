Поздравявали се като нацистите, тарторът бил конкурент на арестувания лидер на другите расисти от града - "Кръв и чест"

Нападения над чуждестранни студенти на расова основа извършвали “Ку-клукс-клан” - дивизия в Пловдив, около Младежкия хълм, където беше убит 37-годишният Георги Кузев на 4 август. Близо до мястото е Медицинският университет, в който учат много чужденци.

Това съобщиха наблюдаващите прокурори по делото Анелия Трифонова и Костадин Паскалев. Няма данни пострадалите да са подавали сигнали, но нападенията са били вербални и физически.

Расистите бяха задържани във вторник. Те са от Пловдив и от Раковски. 11 души са обвинени, 4-ма от които са непълнолетни. Тарторът е мъж на 32 г. Само той е в ареста, останалите са освободени с парични гаранции.

Според прокуратурата групировката е проповядвала дискриминация и омраза срещу хора от различни етноси и срещу хомосексуалисти.

Разследването започнало след убийството на нарочения за педофил Георги Кузев и заради данни за нападения над чуждестранни студенти.

“В някои от записите един от участниците в убийството директно принуждаваше Кузев да се извини на цялата “Ку-клукс-клан”. Затова още през август започнахме проверка. С общи усилия успяхме да прекратим дейността им”, каза прокурор Трифонова.

Лидерът на групировката вярвал, жените са по-нисши същества. Нямал постоянна работа. Събирал такси за членство в групата. Пълнолетните плащали по 30 евро, а непълнолетните - по 15. Момчетата под 14 г. били освободени от такса. За да станат част от групата, трябвало да докажат, че могат да се бият. Ветераните ги малтретирали физически. Ако успеели да издържат, ги приемали.

Всички в “Ку-клукс-клан” общували по специфичен начин. Срещали се в различни местности и заведения, включително в района на Младежкия хълм. Използвали поздрави, характерни за хитлеристите, както и отличителни символи. За разлика от друга разбита през лятото група - “Кръв и чест”, тези не са имали щаб-квартира.

“Това са затворени общности и между тях са си препоръчвали членове на основата на религиозна, сексуална и етническа принадлежност”, обясни Йордан Ножаров, директор на ДАНС в Пловдив.

Комуникирали в затворени групи в интернет приложения, а йерархичният ред се спазвал строго.

“Групата беше наблюдавана от много време. По-крайни са от “Кръв и чест”, каза директорът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов. По думите му обаче двете организации нямат общо. Тарторите били приятели преди години, но после отношенията им се влошили и станали конкуренти.

Разследващите уточниха още, че сред арестуваните няма присъствали на убийството на Георги Кузев. Но двама от задържаните за смъртта му са искали да станат членове на “Ку -клукс-клан”.

Ако бъде признат за виновен, лидерът на групата може да лежи в затвора от 1 до 6 г. За пълнолетните членове законът предвижда до 3 г., а за непълнолетните - до 2.