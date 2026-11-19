Скандал за жена завърши с пребит до смърт състезател по американски футбол. За убийството е арестуван 31-годишен боксьор. Случаят е от 13 ноември в столичния кв. “Младост 4”.

31-годишният и боксьорът А. Д. излизали с едно и също момиче. Срещнали се в магазин за алкохол и цигари около 19 ч. Последвал конфликт, а боксьорът ударил няколко пъти Филчев. Той се свлякъл на земята, а очевидци повикали Спешна помощ.

Филчев бил закаран в болница “Света Анна” в тежко състояние. Въпреки усилията на лекарите през нощта белият му дроб се напълнил с кръв и мъжът починал. Опонентът му бил задържан на следващия ден.

От прокуратурата го обвинили за убийство, а съдът го оставил в ареста. Той приел доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението. Магистратите посочили, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, въпреки че е с чисто досие.

За смъртта на Филчев съобщиха първо от отбора по американски футбол “Софийските мечки”, чийто екип той защитавал.

