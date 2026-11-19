Президентът не смята, че Русия опитва да превърне България в част от войната

Няма да има ново заседание на КСНС заради поредните поразени от дронове търговски кораби. Това стана ясно от думите на президента Илияна Йотова, бе теза и на премиера Румен Радев. Двамата изгледаха демонстрация на полигон “Сливница” на откриване и неутрализиране на безпилотни летателни системи, организирана от “Военна полиция” и технологичната компания “Аксон” за празника на Сухопътните войски. Пред високите гости системата за прехващане на дронове първо засече птичка вместо вражески летящ обект. Обяснено бе, че е много чувствителна.

“На този етап не планирам свикване на ново заседание по същата тема на КСНС. Това не означава, че няма да чуя мотивите на опозицията”, обясни президентът Йотова след демонстрациите. За празника на Сухопътните войски от “Военна полиция” организираха демонстрация на способности за откриване, противодействие и неутрализиране на дронове. СНИМКА: Велислав Николов

Винаги са добре дошли да обсъдим тези проблеми, но мисля, че има още какво да се направи от предишните решения, взети след 5-часовите обсъждания в КСНС на 7 октомври, каза тя. Напомни, че част от решенията вече са изпълнени - като срещата на военните министри на България, Румъния и Турция. Страната ни работи на различни нива, за да се осъществи среща между 6-те държави на Черно море (включително Русия и Украйна - б.р.), на която да бъде гарантиран мораториум върху бойните действия в басейна, увери тя. Мораториумът ще бъде постигнат с помощта и в диалог с партньорите ни в ЕС и НАТО. Черно море пак ще е тема на заседанието на Северноатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник, няма да слиза от дневния ред и на лидерските срещи на ЕС, съобщи Йотова. А в началото на декември тя ще е на визита в Румъния, където с колегата си Никушор Дан ще обсъдят отново координацията ни.

В крайбрежната зона сме концентрирали и радари, и зенитно-ракетни комплекси. Дежурят вертолети “Кугър”, самолети Су-25. МиГ-29, а F-16 периодично патрулира. Пребазирани са и L-39, а ВМС са в пълна готовност, обясни пък Румен Радев. “Но големият проблем е, че в това огромно пространство ние нямаме надеждно наблюдение и разузнаване”, обясни той. Самолетите на НАТО за радиолокационно наблюдение летели само епизодично. За празника на Сухопътните войски от “Военна полиция” организираха демонстрация на способности за откриване, противодействие и неутрализиране на дронове. СНИМКА: Велислав Николов

“Не смятам, че тези дронове са били насочени срещу България или Русия се опитва да превърне България в част от войната”, заяви Йотова в отговор на въпрос дали, ако се окаже, че дроновете са руски, това ще ескалира отношенията между двете държави.