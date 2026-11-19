Отец Евгени благослови проекта, а кметовете на общината и на селото направиха първата копка

Над 1,2 км от главната входна улица на пловдивското село Царацово "Хан Аспарух" ще бъдат реконструирани с нова пътна настилка, тротоари и бордюри. Проектът е на стойност 1,8 млн. евро, финансиран е от Европа и ще се изпълнява на два етапа, съобщиха от Община "Марица".

Първата част на реконструкцията обхваща трасето между улиците "Клиси Пара" и "Възраждане", а вторият - до ул. „Матросов". Освен подмяната на настилките по пътя и тротоарите, е предвидено и прокарване на интернет мрежа.

"Това е изключително необходим проект за Царацово. С тази инвестиция ще обновим цялостно стратегическа пътна артерия с нови тротоари, бордюри и асфалтова настилка", заяви кметът на Царацово Димитър Петров. Той подчерта, че преди началото на мащабната реконструкция е извършена и подмяна на водопроводната мрежа по трасето, финансирана със средства от бюджета на Община "Марица". "Беше изключително важно да подменим първо тръбите, преди да започне цялостното преасфалтиране. Така избягваме риска да се налагат разкопавания и да се компрометира новата настилка. Надяваме се да осигурим финансиране и за третия етап, който ще продължи до края на населеното място, в района на бензиностанцията до автомагистрала "Тракия"", допълни Петров.

Кметът на общината Димитър Иванов пък определи началото на строителството като мечтан проект за жителите на Царацово. "Успяхме да осигурим финансиране от ЕС чрез фонд "Земеделие", защото инвестицията е сериозна и трудно бихме могли да я реализираме със средства от общинския бюджет. Това е най-значимата инвестиция в Царацово, с която променяме лицето на селото", посочи той. Уточни, че общината е на финалната права и по избора на изпълнител за третия етап. Кметът припомни, че цялостният подход към обновяването на инфраструктурата в Царацово включва не само пътната настилка, но и подмяната на компрометираните водопроводни съоръжения, които създават проблеми за жителите. Той призова хората към разбиране и търпение по време на строителството, като увери, че са предвидени алтернативни маршрути, за да се ограничат неудобствата.

Проектът беше благословен от отец Евгени, а кметовете на общината и на Царацово направиха първата копка.

Димитър Иванов подчерта, че разчита на качествено изпълнение и гарантирани срокове. "Апелирам изпълнителя да приключи обекта възможно най-бързо, но в никакъв случай за сметка на качеството. Ще следим реализацията на проекта заедно с моя екип, като възлагам на кмета Петров да упражнява постоянен контрол на място. Призовавам и жителите, ако забележат нередности, да подават сигнали своевременно, за да бъдат отстранени навреме", посочи още Иванов.