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Ударените кораби GAS HUSKY и BETUL 8 все още са на вода и дрейфат югоизточно от нос Калиакра.

Корабът за генерални товари BETUL 8 и газовозът GAS HUSKY бяха ударени в два последователни дни в началото на тази седмица - 16 и 17 ноември. Спасените моряци от ударения BETUL 8 СНИМКА: Орлин Цанев

По информация на maritime.bg към 19 ноември и двата кораба не са потънали. Позицията им е потвърдена от Военновъздушните и Военноморските сили, както и от преминаващи в района търговски кораби. Издадени са навигационни предупреждения и за двата кораба.

GAS HUSKY лежи полупотопен на 45 градуса. Корабът представлява навигационна опасност и е без екипаж. 19-те моряци на борда бяха спасени от българските власти. Те бяха евакуирани с "Кугър" след цяла вечер, прекарана на спасителен плот.

Газовозът, плаващ под флага на Либерия, е дрейфал 11 морски мили на изток спрямо последната си позиция след удара от преди три дни.

BETUL 8, който също е преобърнат настрани, е изминал около 20 морски мили на юг от мястото, на което беше поразен. Корабът за генерални товари плаваше под флага на Сомалия. 12-те моряци бяха спасени от българските Военновъздушни и Военноморски сили.

Седем са поразените кораби в български води, а от началото на октомври 15 кораба са ударени в Черно море край бреговете на Румъния и България.

На 5 октомври ROYAD MAMMADOV беше потопен в изключителната икономическа зона на Румъния. Ден по-късно в българската икономическа зона бяха ударените корабите ABLE и ALFA WATAN. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути. Момент от обследването на кораба "Ейбъл" от българските военни КАДЪР: Фейсбук/Информационен център на МО - ArmymediaBg

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона на България. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени. Спасените моряци от кораба "Челси 3" бяха транспортирани до Варна. Снимка: Орлин Цанев

На 14 октомври в териториалните води на Румъния беше поразен танкерът YARA J, а часове по-късно на 13-14 морски мили от Сулина беше ударен и корабът WINE TRADER. Атакуваният Wine Trader СНИМКА: Екс / @sentdefender

На 23 октомври край румънските брегове беше ударен корабът KHORYV. Корабът се преобърна и започна да дрейфа свободно, като на 28 октомври навлезе в български води. Нефторудовозът KHORYV КАДЪР: Екс/@sentdefender

Същия ден на 17 мили от Калиакра беше ударен контейнеровозът CONTSHIP JET. Част от контейнерите му паднаха в Черно море и след това изплуваха край българските брегове в продължение на няколко дни. Спасен моряк от кораба CONTSHIP JET СНИМКА: Орлин Цанев

След близо две седмици на затишие на 13 и 14 ноември в териториалните води на Румъния бяха ударени четири кораба - LARISSA 1, EVIAPETROL V, MARSOL и ALI NAJAFOV.

Два дни по-късно последва атаката над BETUL 8, а GAS HUSKY беше ударен в нощта срещу 17 ноември.