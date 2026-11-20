Между 20 и 23 ноември абонаментът за хартиеното и за електронното издание на списание „Космос" е с 15% отстъпка.
С него получавате вълнуващите истории, свързани с големите научни открития в обновеното хартиено издание, отличено със сребърна награда за редизайн, или специалната онлайн версия на сп. „Космос".
В нея снимките „оживяват" и се чува шумът на истинската хартия от прелистването (може да го разгледате безплатно тук).
Електронното издание е за онези, които искат науката винаги да е с тях – в метрото, на почивка, на телефона, таблета или компютъра, където и да сте.
Абонамент за 3 месеца (-15%) – 8.56 €
Абонамент за 6 месеца (-15%) – 17.17 €
Абонамент за 12 месеца (-15%) – 32.60 €
Можете да купите и само отделен брой.
Получавате отстъпката, ако се абонирате през сайта https://www.mgb.bg/.
Можете да се запознаете с темите от последния брой тук.
Във фейсбук ще ни откриете тук.
Ако искате да разберете защо сп. "Космос" получи сребърната награда за редизайн, вижте видеото.