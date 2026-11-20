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Между 20 и 23 ноември абонаментът за хартиеното и за електронното издание на списание „Космос" е с 15% отстъпка.

С него получавате вълнуващите истории, свързани с големите научни открития в обновеното хартиено издание, отличено със сребърна награда за редизайн, или специалната онлайн версия на сп. „Космос".

В нея снимките „оживяват" и се чува шумът на истинската хартия от прелистването (може да го разгледате безплатно тук).

Електронното издание е за онези, които искат науката винаги да е с тях – в метрото, на почивка, на телефона, таблета или компютъра, където и да сте.

Абонамент за 3 месеца (-15%) – 8.56 €

Абонамент за 6 месеца (-15%) – 17.17 €

Абонамент за 12 месеца (-15%) – 32.60 €

Можете да купите и само отделен брой.

Получавате отстъпката, ако се абонирате през сайта https://www.mgb.bg/.

Можете да се запознаете с темите от последния брой тук.

Във фейсбук ще ни откриете тук.

Ако искате да разберете защо сп. "Космос" получи сребърната награда за редизайн, вижте видеото.